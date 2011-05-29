-DEVLET, DAVA YORGUNU ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Kamu kuruluşları ile vatandaşı karşı karşıya getiren davalar, devleti zorluyor. Hazine avukatları, geçen yıl 564 bin 201 adet dava ve icra takibinde bulundu. Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporundan derlenen verilere göre, kamu kuruluşlarının davalarını takip eden Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 2010 yılında genel bütçe kapsamındaki idareler adına 471 bin 534 davaya müdahil oldu. Hazine avukatları, geçen yıl 92 bin 667 adet de icra takibi yaptı. Bu şekilde Hazine avukatlarının geçen yıl kamu adına takip ettiği dava ve icra sayısı, 564 bin 201 olarak gerçekleşti. Muhakemat Genel Müdürlüğü, bugüne kadar uluslararası tahkimde de 32 davanın bir kısmını bizzat takip etti, bir kısmında da savunmaların oluşturulmasına katkı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bakanlık ve idareler aleyhine açılan 23 dava, 2010 yılı içinde sonuçlandı. Bu davalardan 13'ünde Türkiye Cumhuriyeti lehine, 7'sinde kısmen lehine, 2'sinde de aleyhine karar verildi. 1 dava ise sulh yoluyla neticelendi. Türkiye Cumhuriyeti ya da ilgili bakanlık ve idareler aleyhine açılan 9 davada ise yargılama sürüyor. -VATANDAŞ KAYBEDİYOR- Öte yandan 2010 yılında Hazine avukatlarının taraf olduğu davalardan 96 bin 246'sı sonuçlandı. Bu davaların 56 bin 472'si Hazine, 39 bin 774'ü de vatandaş lehine karara bağlandı. Son 5 yıllık dönemde sonuçlanan dava sayısı da, 657 bin 523 oldu. Bu davaların 445 bin 832'sini Hazine, 211 bin 691'ini ise vatandaş kazandı. Böylece 2006-2010 döneminde devletle vatandaşın karşı karşıya geldiği her 3 davanın 2'sinde mahkemelerden Hazinenin lehine, 1'inde ise vatandaş lehine karar çıktı. -DAVA SAYISI DÜŞMÜYOR- Bu arada Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne göre, gerek dava sayılarındaki artış, gerekse Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile genel bütçe kapsamına alınan idarelerden devredilen dosyalar nedeniyle Hazine avukatlarının girdiği dava sayısı sürekli artıyor. Yılda takip edilen dava sayısı da, 550 binlerde seyrediyor. Mahkemelere taşınan davaların büyük bölümü Hazine tarafından açılıyor. Devletle vatandaşın karşı karşıya geldiği ceza davalarının üçte birden fazlasını kaçakçılık davaları oluşturuyor. Kaçakçılık davalarını, vergiyle ilgili davalar izlerken, eski eser kaçakçılığı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa muhalefet, zimmet, rüşvet, irtikap ve gümrük cezalarına ilişkin davalar da oldukça büyük rakamlara ulaşıyor. Hukuk davalarında ise yüzde 50'ye yakın bölümü, kadastro tespitleri ile tapu iptalleri meydana getiriyor. Bunu tespit, tazminat ve alacak davaları ile yıkım davaları takip ediyor. 2010 verilerine göre, Muhakemat Genel Müdürlüğü bünyesinde merkezde 60, taşrada ise 1.100 dolayında Hazine avukatı görev yapıyor. -DAVA SAYILARI- Yıllar itibariyle kesinleşen kamu davaları ile dava sonuçları şöyle: /* YILLAR KESİNLEŞEN DAVALAR HAZİNE LEHİNE VATANDAŞ LEHİNE -------- ------------------ ------------- --------------- 2006 264.786 224.334 40.452 2007 117.216 55.197 62.019 2008 78.668 47.495 31.173 2009 100.607 62.334 38.273 2010 96.246 56.472 39.774 */