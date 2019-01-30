Devlet dairesinden Trump'a küresel ısınma göndermesi: Kış fırtınaları küresel ısınmanın olmadığı anlamına gelmiyor

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Ortabatı eyaletleri oluşan kutbi girdap nedeniyle rekor soğuklarla mücadele ediyor. Daha önce küresel ısınmanın bir "aldatma" olduğunu söyleyen Trump, dün attığı bir tweette Ortabatı eyaletlerinde soğukları hatırlatarak, "Küresel ısınma neredesin? Sana ihtiyacımız var!" yazmıştı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin iklim departmanı ise bu tweetten kısa süre sonra resmi Twitter hesabından "Kış fırtınalarının olması global küresel ısınmanın olmadığı anlamına gelmiyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Trump, dün yaptığı paylaşımda "Güzel ortabatıda (Midwest) hissedilen sıcaklık eksi altmış dereceye dayandı, tarihin en soğuğu. Önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor. Küresel ısınmaya neler oluyor? Lütfen geri gel, sana ihtiyacımız var!" ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin iklim departmanı ise yaptığı paylaşımda "Kış fırtınalarının olması global küresel ısınmanın olmadığı anlamına gelmiyor" yazdı ve küresel ısınmanın kış fırtınalarına nasıl sebep olabileceğini gösteren bir görsel paylaştı. Görsele göre okyanus ısılarının yükselmesiyle daha çok nem yükseliyor, bu da kış fırtınlarına sebep olabiliyor.