“Devlet bunlara müdahale etmezse ben bu doktoru öldürürüm” yazılı hasta şikâyetini paylaşan doktordan Sağlık Bakanı Koca’ya: Reva mı bu?

Gök doktoru Muhammed Altınışık, sosyal medya hesabından bir hastanın randevu aldığı doktorun eylemde olduğu gerekçesiyle muayene olmadıktan sonra hakaret ve tehdit içeren şikâyet kaydını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi; "Şu cesarete bakar mısınız? Reva mı bu?" diye sordu. Altınışık, Bakan Koca'dan, "MEB bakanının yaptığı gibi kapatalım lütfen bu sistemi artık" talebinde bulundu.

Göz doktoru Altınışık, Twitter hesabından bir hastanenin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı şikâyet kaydını paylaştı. Söz konusu şikâyet kaydında, 15.03.2022 tarihinde saat 14:50'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nda doktor randevusu olduğunu ancak doktorların eylemi dolayısıyla muayene olamadığını belirten hatsa, "Hastaneye geldim ve doktorların eylemde olduğunu söylediler. Muayene edilmedim. Devlet bunlara müdahale etmezse ben bu doktoru döverim, öldürürüm" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hasta devamında ise şiddet ve tehdit içeren şu satırları kaydetti:

"Kendisini dağa kaldırmak lazım. Bir gün gelip onu bu hastanede bulacağım. Birimiz bu tarafta fazlayız. Ben onu öbür tarafa bir göndereyim. Şu an hastaneden ayrıldım, minibüs bekliyorum. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyorum."

"Bu iş artık sizce de iyice zıvanadan çıkmadı mı?"

Altınışık söz konusu şikâyet metnini Sağlık Bakanı Koca'yı etiketleyerek paylaştı. Bakan Koca'ya, "Bu iş artık sizce de iyice zıvanadan çıkmadı mı? Hekimleri şikâyet ettirmek için" kurulan şu sistemin, hadsiz ve ahlaksız insanlarda uyandırdığı şu cesarete bakar mısınız? Reva mı bu?" diye soran Altınışık, "MEB bakanının yaptığı gibi kapatalım lütfen bu sistemi artık" dedi.