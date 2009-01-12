'Devlet beni 3 ay önce göreve çağırdı'

Genelkurmay Şahin'i yalanladı

‘Devlet göreve çağırdı’

Ermeni kökenli kadın...

‘Sadece bilgi topluyordum’

DTP’deki Ermeniler

Terör müsteşarlığı

‘Aktütün’ü MİT’e bildirdim’

Elmadağ’dan ıssız yer çok niye oraya gömeyim

Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alınan İbrahim Şahin, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde, suikast planlarını yalanladı. Sivas’taki Ermeni cemaatinin ileri gelenlerinden bir kişi ile çok sayıda başka isme suikast planı yaptığı iddialarını yanıtlayan Şahin, hakkında istihbarat topladığı Ermenilerle ilgili bilgileri MİT’teki tanıdıklarına aktardığını söyledi.İfadesinde Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu’nun, "Yeni oluşturulacak terörle mücadele müsteşarlığına atanacaksın" diyerek kendisini üç ay önce göreve çağırdığını ileri süren Şahin, şu ifadeyi verdi:"Benden hazırlanmamı istediler, ’300 kişi seçeceksin’ dediler. Özel harekât polisleri ve 30 yaş altı askerlerden bir liste hazırladım. Ele geçen S - 1 belgesi buna aittir."Korgeneral Kalyoncu’nun Ermeni bir kadınla ilgili olarak kendisinden bilgi istediğini öne süren Şahin, evinde ele geçirilen krokinin kendisine ait olmadığını savundu.Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin, savcılılık ve mahkemede verdiği ifadelerde dinlemeye takılan ve Ermeni kökenli bir kadınla ilgili bilgi topladığı telefon konuşmalarına ilişkin olarak şunları söyledi:“Hüdai adlı işadamı bana Serpil isimli kadından bahsetti. Ermeni kökenli bu kadının asıl ismi Matit. Erzincan bölgesinde altın arıyordu. Hüdai, bu kadının Güneydoğu’da birçok ilde evler kurduğunu, yurtdışından gelen Ermenileri burada barındırdığını anlattı. Ben de bunu MİT’ten tanıdıklarıma bildirdim. İletince ayrıntılı bilgi istediler. Hüdai de bu nedenle benim için bilgi topluyordu. Diyarbakır’daki Bekir Kalyoncu paşa da bizden bu kadın hakkında bilgi istedi. Bu telefon konuşmaları bununla ilgilidir.”Kendisine Sivas ve Kayseri’deki Ermenilerle ilgili istihbarat gönderdiği iddia edilen Fatma Cengiz’le ilişkisine ilişkin sorulara da cevap veren Şahin, birçok kez evine konuk olduğu Cengiz’in kendisini bir yazarla tanıştırdığını belirterek, “Bu yazar Tomarza’da Ermenilerin aylık olarak toplandığını ve bunların sorumlusunun Sivas’ta kuyumculuk yapan birisi olduğunu söyleyince ayrıntılı bilgi alıp istihbarata bildirmek için çalışıyordum” dedi.Fatma Cengiz’in DTP içindeki Ermenilerin isimlerini kendisine bildirdiğini de anlatan Şahin, “İçlerinden 520 kişinin Ermeni olduğunu söyledi. Ben de isimlerini istedim. Bu konudaki telefon konuşmalarımız bununla ilgili. Kimseye karşı saldırı yapma peşinde değilim sadece bilgi topluyor ve ilgili yerlere iletiyordum” ifadelerini kullandı.Şahin ifadesinde S-1 olarak adlandırılan ve suikast listesi olduğu öne sürülen belgeyle ilgili olarak da şunları anlattı:“2008 yılı başında Cemil Çiçek terörle mücadelede yeni oluşuma gidileceği konusunda bir açıklama yaptı. Genelkurmay’dan Metin paşa ile Bekir Kalyoncu paşa bu müsteşarlığın bana verileceğini, hazırlık yapmamı söylediler. Ben de asker, polis ve MİT’in birlikte çalışması halinde terörle mücadelede başarılı olacağı düşüncelerimi anlattım. Yeni oluşumda görev almak üzere önceden Özel Harekât’ta çalışmış, 30 yaşın altındaki polislerden liste hazırladım. Bana ‘300 kişi seçeceksin’ dediler. Elegeçen S-1 belgesi bunlardır.”İfadesinde, Aktütün’e yapılacak terör saldırısını 20-25 gün öncesinden tanıdığı korucular sayesinde öğrendiğini ileri süren Şahin, bu bilgiyi MİT’teki tanıdığına bildirdiğini söyledi.Evinde ele geçirilen krokinin de kendisine ait olmadığını anlatan Şahin’in ifadesinde, “İnceleme yapılsın. Krokideki bu yazılar bana ait değil. Lav silahı deniyor, polisin elinde böyle bir silah olmaz. O silah askerde vardır. Elimde silah olsa niye oraya gömeyim? Daha ıssız yerler var” dediği öğrenildi.İstanbul’daki evinde ele geçirildiği söylenen kroki ve suikast planları ile bir ilgisinin olmadığını belirten Şahin, şunları söyledi:"Kriminal inceleme yapılabilir. Bu yazılar bana ait değildir. Ayrıca lav silahlarının bulunduğu söyleniyor. Polisin elinde böyle bir silah yoktur. Askeriye’de vardır. Ben böyle bir şey yapmam. Niye oraya gömeyim. Elmadağ’da daha ıssız yerler var oralara gömerim. Silahlarla ilgim yok. Hiçbir kimseye karşı da bir saldırı planlamadım."