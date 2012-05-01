Ahmet Hakan

(Hürriyet, 1 Mayıs 2012)

Devlet eliyle tiyatro

Devlet eliyle tiyatro yapılmazmış.

Böyle diyorlar.

* * *

Devlet eliyle...

- Yeni nesiller yetiştirmeye kalkışıyorlar.

- Din işlerini düzenliyorlar.

- Gazete alıyor, televizyon satıyorlar.

- Sanal âlemi düzenlemeye kalkışıyorlar.

- Alevilere nasıl inanmaları gerektiğini öğretiyorlar.

- Kömür, buzdolabı dağıtıyorlar.

- Her türden ihale ayarlamaları yapıyorlar.

- Zerre yadırgamadan televizyon yayıncılığı yapıyorlar.

- Bin türlü korkuyu toplumun her kesimine itinayla salıyorlar.

- Şikeyi meşrulaştırıyorlar.

- Dizi komiserliği yapıyorlar.

- Yeni zenginler yaratıyorlar.

Ama iş tiyatroya gelince...

“Devlet eliyle tiyatro mu olurmuş” diyorlar.

* * *

İyi, tamam, devlet eliyle tiyatro yapılmasın.

Ama bir şartla!

Devlet elini tiyatrodan çektikten sonra...

Hiçbir tiyatroya para vermesin.

Ya da...

Her tiyatroya adil bir şekilde yardım etsin.

Var mısınız?

* * *

Bu teklife ne diyecekleri baştan belli...

Ne diyordu Başbakan Erdoğan dünkü konuşmasında?

Şöyle diyordu:

“Tiyatroları özelleştiririz, istediğimiz oyunlara sponsor oluruz”.

Bu ne demektir?

Şu demektir:

“Devlet bazı tiyatrolara para verir, bazılarına zırnık koklatmaz” demektir.

Yani?

Devlet eliyle tiyatro olmayacak ama devletin cömert eli, sadece devleti yönetenlerin kafalarına uyan tiyatrolara değecek.

Bu yaklaşımın, “devletin tiyatrosu mu olurmuş” tarzı liberal yaklaşımla bir akrabalığı yok. Bu yaklaşım, liberal tezi kullanarak ve basamak yaparak devlet eliyle bir “yandaş tiyatro” olgusu yaratma girişiminden başka bir şey değil.

* * *

Sonuç?

“Devlet eliyle tiyatro olmaz” diyorlar ama kendi kendilerini tekzip ediyorlar:

Şu yaptıklarına devlet eliyle tiyatro çevirmek denmez de ne denir?