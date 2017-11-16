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Dünya

Devlet başkanları tartışıyor: Kokaini kendin çek!

"Muazzam bir boykotla karşı karşıyayız ancak bu bizi durduramayacak"

16 Kasım 2017 13:01

Kolombiya'nın Venezuela'ya ilaç sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Juan Manuel Santos'a kokain çekme tavsiyesinde bulundu. Maduro, "Kolombiya'dan aldığımız bazı ilaçların bize satışını Santos hükümeti kısıtladı. Artık onlardan ilaç almayacağız. İlaçlarını kendin kullan. Biz onları Hindistan'dan alacağız ve yakında Venezuela'ya gelecekler. İlaçlarını kendin kullan, kokainini de kendin çek" ifadesini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nin ilaç sıkıntısı yaşayan ülkesine ilaç sevkiyatını durdurması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Maduro, şunalrı kaydetti:

"Muazzam bir boykotla karşı karşıyayız ancak bu bizi durduramayacak. Örneğin, Kolombiya'dan aldığımız bazı ilaçların bize satışını Santos hükümeti kısıtladı. Artık onlardan ilaç almayacağız. İlaçlarını kendin kullan. Biz onları Hindistan'dan alacağız ve yakında Venezuela'ya gelecekler. İlaçlarını kendin kullan, kokainini de kendin çek."

Maduro, Kolombiya'daki Santos hükümetini sert bir şekilde ilk kez eleştirmiyor. Venezuela Devlet Başkanı, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada da Santos'u tüm yabancılara teslim olan bir 'hain' olarak adlandırmış ve imparatorluk (ABD) tarafından esir alındığını savunmuştu.

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