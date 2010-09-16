-DEVLET BAŞKANLARI İSTANBUL'DA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde başladı. Gül, Çırağan Sarayı'ndaki zirveye katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Geçici Dönemi Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'u toplantının yapıldığı Balo Salonu'nun girişinde karşıladı. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, kardeş ülkelerin değerli cumhurbaşkanlarını ve kendilerine eşlik eden heyet mensuplarını Türkiye'de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, devlet başkanları ile buluşmalarının kendileri için her zaman ayrı bir anlam ve büyük önem taşıdığını ifade ederek, ''Kardeş halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki ortak dil, din, tarih, kültür ve değerlere dayanan bağlar çok güçlüdür. Bu temel üzerine kurulan ilişkilerimizin yelpazesi de tabiatıyla çok geniştir. İlişkilerimizin doğası böyle olunca, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin devlet başkanları ile ne kadar sık görüşürsek görüşelim, ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik konular gündemimizde daima üst sıralarda yer almaktadır'' dedi. -''KONSEY SEKRETARYASI İSTANBUL'DA OLACAK''- Gündemlerinde çok önemli konular bulunduğunu belirten Gül, Nahçıvan'da imzalanan anlaşma ile ülkeler arasındaki işbirliğini kurumsallaştırma iradesini ortaya koyduklarını ve Türkiye'nin konuya atfettiği önem nedeniyle Nahçıvan Anlaşması'nı kısa sürede onayladığını vurguladı. Gül, henüz tüm imzacı ülkelerin onay işlemlerini tamamlamamış olsalar da bu durumun kendilerini Nahçıvan Anlaşması'nda öngörülen organların kurulmasına yönelik hazırlıklara başlamaktan alıkoymadığını kaydetti. Nahçıvan'da aldıkları önemli kararlardan birinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulması olduğunu belirten Gül, konseyin sekretaryasının İstanbul'da olacağını, bugünkü toplantıda, sekretaryanın kuruluşuyla ilgili düzenlemeleri karara bağlayacaklarını ve bu kapsamda Konsey Genel Sekreterini atayacaklarını bildirdi. Gül, bu suretle geçen yıl Nahçıvan'da temelini attıkları yapının kurumsallaşmasını temin etmiş olacaklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Türk Dili Konuşan Ülkeler İşBirliği Konseyinin, atalarımızdan miras aldığımız ortak dil, kültür ve değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak bakımından önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, aynı millete mensup olmaktan gurur duyan halklarımız arasındaki ezeli ve ebedi kardeşlik bağlarının artık somut işbirliğine dönüşeceğine güveniyoruz. Tabiatıyla, bugünkü istişarelerimizde müşterek menfaatlerimizi ilgilendiren tüm konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağız. Paylaştığımız coğrafya çok geniş işbirliği imkanlarına sahip olmasının yanı sıra, bazı sorunlarla da karşı karşıyadır. Bu bakımdan, ilerletilmesine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bölgesel işbirliği ve dayanışma, bölgemiz için ziyadesiyle mühimdir. Ortak maksadımız, bir taraftan ülkelerimiz ve halklarımızı birbirine daha sıkı kenetleyecek işbirliği imkanları yaratırken, diğer yandan ortaya çıkacak sinerjiden bölgemizin barış, istikrar, huzur ve refahının pekiştirilmesi için istifade etmektir. Türk Cumhuriyetleri arasında geliştirilen kapsamlı işbirliği ve dayanışma, Avrasya coğrafyasında barış ve istikrarı hedefleyen benzer mekanizmaları tamamlayıcı niteliktedir. Ortaya koyduğumuz bu işbirliği modeline kurumsal yapı kazandırılmasının, bölgemiz ve bu coğrafyada yaşayan halklara da her bakımdan yarar sağlayacağı kanaatindeyiz.'' -''EL BİRLİĞİYLE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR''- Cumhurbaşkanı Gül, dışişleri bakanlarının dün bu kurumsallaşma çerçevesinde zirve öncesindeki ilk resmi toplantılarını yaptıklarını ve görüşülen hususlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Ankara'da faaliyet gösteren Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Genel Sekreteri ve Bakü'de yerleşik Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreterinin de kısa birer takdimde bulunacaklarını belirten Gül, Türk İşbirliği Konseyinin kuruluşuyla, ''Amelde Birlik'' şiarını hayata geçirmede tarihi bir adım atıldığını söyledi.