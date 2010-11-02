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Dünya

DEVLET BAŞKANININ GÖZYAŞLARI BUENOS AİRES (A.A)

02 Kasım 2010 11:04

-DEVLET BAŞKANININ GÖZYAŞLARI  BUENOS AİRES (A.A) - 02.11.2010 - Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez Kirchner, selefi ve kocası Nestor Kirchner'in kalp krizi sonucu ölümünden sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak gözyaşları içinde konuştu. Eski Devlet Başkanı Kirchner'in çarşamba günü ölümünün hayatının en büyük acısı olduğunu söyleyen Fernandez, "Bu, 35 yıllık yoldaşım olan, hayatımın, mücadelemin, ideallerimin yoldaşı olan bir adamın kaybıdır. Bir parçam onunla birlikte gitti" dedi. Kocasıyla kendisinin merkez-sol ekonomik ve toplumsal politikalarını yürütmeye devam edeceğini belirten Fernandez konuşmasını, "Arjantin halkına, her zaman büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğimi söylemek isterim. Arjantinlilerin geleceği benim omuzlarımda. Bu çarşambadan itibarense bu sorumluluğa ilave olarak başka bir sorumluluk daha hissediyorum: ülkeyi dönüşüme uğratan ve değiştiren onun hükümetine saygı. Herkese herşey için teşekkürler" diye bitirdi. Bu arada, Kirchner'in ölümünden sonra yapılan bir kamuoyu yoklaması, gelecek sene yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Fernandez'e olan desteğin arttığı gösteriyor. Fernandez'e oy vereceğini söyleyenlerin oranının yüzde 30'dan yüzde 44,5'e çıktığı belirtiliyor.

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