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Dünya

Devlet Başkanı'ndan beklenmedik hareket!

Bolivya Devlet Başkanı Evo Moralesn dostluk maçında mücadeleyi bel altına indirdi...

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi rakibi La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla’nın kaptanlığını yaptığı bir takımla oynadıkları dostluk maçında mücadeleyi bel altına indirdi.

Morales rakip oyunculardan birinin kasıklarına diziyle vurdu. La Paz kentinde bir futbol sahasının açılışı dolayısıyla yapılan maçta Morales, La Paz Belediye Başkanı’nın takımındaki oyunculardan Daniel Gustavo Cartagena’nın faulüne maruz kaldı. 

Hassas ‘darbe’

Rakip oyuncunun bacağına tekme attığını söyleyen Morales, sinirli bir şekilde Cartagena’ya vururken görüntülendi.  Devlet Başkanı’ndan aldığı darbe sonucu yere düşen rakip takımının futbolcusu ile Morales arasında tartışma çıktı. Hakem ise Morales’e kart göstermekten çekinip yalnızca Cartagena’yı kırmızı kartla oyundan attı. Gazeteler, Başkan’ın korumalarının Cartagena’yı gözaltına almak istediğini, ancak Revilla’nın bunu önlediğini yazdı.

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