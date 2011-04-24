Devlet Başkanı Salih görevi bıraktı

T24 - Arap dünyasında süren isyan dalgası bir devlet başkanını daha görevden çekilmek zorunda bıraktı. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih görevi bırakmaya hazır olduğunu duyurdu.

İktidar partisi sözcüsü, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanan planı kabul ettiklerini duyurdu.

Plana göre Salih, imzalanacak anlaşmanın ardından 1 ay içerisinde tüm yetkilerini yardımcısına devredecek.

Anlaşmada yer alan bir maddeye göre de 32 yıldır iktidarda olan Salih hakkında soruşturma açılamayacak.

Yemen'de 3 aydan bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.





