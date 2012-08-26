Devlet başkanı için cinsel ilişki grevi!

Afrika'nın batısındaki Togo, kadınların ilginç bir siyasi eylemine sahne oluyor. "Togo'yu Kurtaralım" adlı vatandaşlık hakları örgütünün kadınlar kolu, ülkenin Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla bir haftalık cinsel ilişki grevine gidiyor.

Örgütün kadınlar kolu başkanı Isabelle Ameganvi, Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla yarından itibaren bir hafta süreyle eşleriyle cinsel ilişkiye girmeyeceklerini duyurdu.

Ameganvi basına yaptığı açıklamada, Liberya'daki kadınların 2003 yılındaki barış kampanyası sırasında yaptıkları benzeri eylemden etkilenerek böyle bir eylem düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Togolu kadınların eylemi, ülkedeki muhalefet partileri koalisyonunun Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla başlattıkları geniş çaplı eylemlerin bir parçasını oluşturuyor.

Değişim İçin Ulusal İttifak adlı koalisyon, dün de Gnassingbe karşıtı barışçı bir gösteri düzenlemişti.

Gnassingbe, 39 yıldan beri ülkeyi yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın 2005 yılında ölmesinin ardından Togo'da devlet başkanlığı görevini yürütüyor.