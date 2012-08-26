T24 LogoT24 Logo
Dünya

Devlet başkanı için cinsel ilişki grevi!

Togolu kadınların eylemi, ülkedeki muhalefet partileri koalisyonunun Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla başlattıkları geniş çaplı eylemlerin bir parçasını oluşturuyor

26 Ağustos 2012 21:59

 

Afrika'nın batısındaki Togo, kadınların ilginç bir siyasi eylemine sahne oluyor. "Togo'yu Kurtaralım" adlı vatandaşlık hakları örgütünün kadınlar kolu, ülkenin Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla bir haftalık cinsel ilişki grevine gidiyor.
 
Örgütün kadınlar kolu başkanı Isabelle Ameganvi, Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla yarından itibaren bir hafta süreyle eşleriyle cinsel ilişkiye girmeyeceklerini duyurdu.
 
Ameganvi basına yaptığı açıklamada, Liberya'daki kadınların 2003 yılındaki barış kampanyası sırasında yaptıkları benzeri eylemden etkilenerek böyle bir eylem düzenleme kararı aldıklarını söyledi.
 
Togolu kadınların eylemi, ülkedeki muhalefet partileri koalisyonunun Gnassingbe'yi istifa etmeye zorlamak amacıyla başlattıkları geniş çaplı eylemlerin bir parçasını oluşturuyor.
 
Değişim İçin Ulusal İttifak adlı koalisyon, dün de Gnassingbe karşıtı barışçı bir gösteri düzenlemişti.
 
Gnassingbe, 39 yıldan beri ülkeyi yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın 2005 yılında ölmesinin ardından Togo'da devlet başkanlığı görevini yürütüyor. 
 

ETİKETLER

togolu kadınlarafrikabaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24