Devlet Başkanı Bukele duyurdu: El Salvador'da Bitcoin yasal para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hâle getiren ilk ülke oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 'evet' oyuyla kabul ettiğini duyurdu.

El Salvador'da mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra Bitcoin de resmen kullanılabilecek.

Oylama öncesinde Bukele, Bitcoin'in resmi ödeme aracı olmasının ülkeye yatırım, turist, yenilik ve ekonomik kalkınma kazandıracağını söyledi.

Bukele'nin müttefiklerinden olan GANA Başkan Yardımcısı Romeo Auerbach da "Bu yasayla El Salvador dünyanın radarına girecek, yabancı yatırımlar için daha cazip bir merkez olacağız" ifadelerini kullandı.