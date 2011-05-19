Devlet Bakanlığı sayısı 8'den 4'e inecek

T24- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, devlet bakanlığı sayısının sekizden dörde ineceğini, başbakan yardımcısı sayısının da 3 ya da 4 olacağını söyledi.









Burcu Göksüzoğlu'nun haberine göre, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, milletvekili adayı olduğu Mersin'de hükümetin halen üzerinde çalıştığı bakanlıkların yeni yapısıyla ilgili bilgi verdi.

Toplam 21 bakanlığın olacağını hatırlatan Çağlayan, "Devlet bakanlıkları 8’den 4’e düşecek. Başbakan yardımcılığı 3 veya 4 olacak. Toplam 21 bakanlık olacak. Seçimden önce yeni bakanlıklar belli olabilir. Bakanlar Kurulu'nda imzaladık mı biter. Başbakan yeni hükümeti buna göre kuracak" dedi.

İç ve dış ticaretin birleşmesinin yanı sıra gümrüklerin de yeni bakanlığa katılacağını belirten Bakan Zafer Çağlayan, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olacak. Bölye olunca Türkiye'nin ithalat verileri de aynı ihracat verileri gibi düzenli ve daha detaylı açıklanacak.Benim muadillerim Ticaret ve Yatırım Bakanlığı diye geçiyor. Keşle öyle olsa" diye konuştu.

Sanayi Bakanlığı'nın Sanayi Teknolji ve Bilişim Bakanlığı olacağını, ve yeni yapıda Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kalkacağını kaydeden Çağlayan, şunları söyledi:

"Geçmişte olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacak DPT, Hazine, TÜİK, BDDK ve SPK, Ekonomi Bakanlığı altında faaliyet gösterecek. Bayındırlık Bakanılığı kapanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluyor. Enerji Bakanlığı, Enerji ve Orman Bakanlığı olacak. Tarım Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na dönüşüyor. Turizm ayrı bakanlık haline geliyor. Kültür ve Tanıtım oluyor."

‘TOBB’daki alkışı çözemedim’

Siyasete girmeden önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOB) Başkan Yardımcılığı yapan Zafer Çağlayan, TOBB Genel Kurulu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun alkış alması ve salonun uzun yıllardan sonra ilk defa Başbakanın ardından boşalmamasıyla ilgili olarak, "İnanın ki ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Çözemedim. TOBB'un tabanı merkez sağ olmuştur hep. O alkış oya yansır mı dersen, yansımaz" dedi.

‘Kılıçdaroğlu için deplasman’

TOBB delegelerine salonu boşaltmamaları yönünde bir telkinde bulunulmasının söz konusu olabileceği sorusu üzerine Çağlayan, "Zannetmiyorum. Ben de salonu gezdim. Ben yıllardır oradayım. Orası Kılıçdaroğlu için deplasman" yanıtı verdi.

‘İş dünyası bizi destekliyor’

İş dünyasındaki oy eğilimleri üzerine konuşan Bakan Çağlayan, "AK Parti'ye oy vermeyecek pozisyonda işadamları var. Onlar bile siyasi istikrarın devamından yana. Ancak iş aleminin çoğunluğu AKP'yi destekliyor" şeklinde konuştu.

‘Vergi verene tavır yok’

Maliyenin iş dünyası üzerinde ciddi baskı oluşturduğu iddialarıyla ilgili olarak Çağlayan, "5-6 yıldır var bu. Geçmiştede oluyordu. Düşük matrah açıklayanlar ve vergiyi az ödeyenelere gidiyorlar. Bana hiç gelmemişti. Yıllık cirosuna bakarak asgari kâr hesaplanıyor. Normal vergisini verene bir tavrı yok" dedi.

‘İki masa bir kasa ihracatçılar var’

İhracatçı birliklerinin sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "İki masa bir kasa ihracatçı birlikleri var. 61 bir ihracatçı birliği fazla. Sayısını azaltacağız" diye konuştu.

Makina ihracatından örnek veren Çağlayan, "Gemi ihracatçıları birliğini kurduk. Ama gemi makinası da Orta Anadolu Makina İhracatçıları Birliği'nden geçiyor. Adında makina var diye saç kurutma makinası, bulaşık makinası bile oradan geçiyor. Benim ihracatı net görmem lazım. Şu da bir gerçek. İhracatın çoğunluğu İstanbul'dan yapılıyor" dedi.

‘Mezcubun biri’

Erdemli ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında kendisine yapılan yumruklu saldırı girişimini de değerlendiren Bakan Çağlayan, olayı gerçekleştiren Şuayip Gündüz isimli kişi için “mezcubun biri” dedi.

Askerden yeni gelen Gündüz’ün elini sıkmaya çalıştığı sırada böyle bir harekette bulunduğunu belirten Zafer Çağlayan, “Gözaltına alındı. Ben de kendisiyle konuştum” diye konuştu.