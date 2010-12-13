-DEVLET BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN'IN AFRİKA ÇIKARMASI ABUJA (A.A) - 12.12.2010 - Fatma Orhan - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 3 ülkeyi kapsayan Afrika ticari heyet gezisinin ilk durağı olan Nijerya'ya ulaştı. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından organize edilen ticaret heyeti programına, kamu kuruluşlarının temsilcileri yanında, 50 civarında iş adamı katılıyor. Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmaların dış pazarlardaki paylarında artış sağlanması, iki ülke iş çevreleri arasındaki yatırım ve işbirliği imkanlarının artırılabilmesi amacıyla organize edilen ticaret heyeti programı kapsamında, 12-16 Aralık günleri arasında Nijerya, Gana ve Ekvator Ginesi'nde faaliyetlerde bulunulacak. Programın ilk durağı olan Nijerya'nın başkenti Abuja'da, yarın İş Forumu toplantısı düzenlenecek ve iki ülke iş adamlarının karşılıklı görüşmeleri sağlanacak. Heyette, elektronik ve bilişim ürünleri, otomotiv ve yan sanayi, makine ve aksamları, tıbbi araç ve gereçler, inşaat malzemeleri, demir-çelik, gıda ürünleri, kablo ve elektrik malzemeleri, tekstil, müteahhitlik-müşavirlik sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürün imal ve ihraç eden firma temsilcileri katılıyor. Heyet, iş adamı, kamu kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları olmak üzere 115 kişiden oluşuyor. Daha önce gezinin Fildişi Cumhuriyeti ve Angola'yı da kapsaması öngörülüyordu, ancak Fildişi Cumhuriyeti'ndeki başkanlık seçimlerinden sonra ortaya çıkan durum nedeniyle önce bu bu ülke ticari heyet gezisi programından çıkarıldı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın muhatabının Devlet Başkanının Güney Afrika'ya yapacağı geziye katılacağının bildirilmesi üzerine de Angola gezisi dün programdan çıkarıldı. Gezinin başlangıcında, heyet üyelerine, içinde dezenfektan, bağırsak enfeksiyonlarına karşı ilaç, bisküvi, kraker, su, ton balığı konservesi, ekmek bulunan paketlerin yer aldığı çanta dağıtıldı. Heyette Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği bir doktorun bulunduğu belirtilirken, katılımcılar, gezi kapsamındaki ülkelerde tükettikleri yiyeceklere ve sulara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Türk ticaret heyetini taşıyan uçak, Nijerya'ya gelmeden önce, Libya'nın Tripolikentinde Matika Askeri Havalimanı'na inerek yakıt ikmali yaptı. Bakan Çağlayan, buraya gelen Libya Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammet Ali Al Huweye ile bir süre görüştü. Bakan Çağlayan, bu akşam, Abuja Hilton Otel'de Türk iş adamları ile bir toplantı yapacak. Heyet, yarın Gana'ya geçecek.