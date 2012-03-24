Devlet Bahçeli'ye suikast iddianamesi tamamlandı

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Adana’da suikast planladığı öne sürülen 5’i tutuklu 6 sanık hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 73 sayfalık iddianamede, sanıklardan Kubilay Kamışlı’nın diğer sanık Gökhan Güngör’e "Kurtuluşumuz için yemin ediyorum, var ya hani bir kurtuluş hareketi başlatmak için önce Devlet Bahçeli’yi temizlememiz lazım. Devlet Bahçeli’nin ölmesi lazım", Güngör’ün de "Yaparız yiğidim, her şeyi yaparız" dediği telefon konuşmaları yer aldı.

MHP lideri Bahçeli’ye suikast planlandığı yönde ihbar alan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren takip sonucu, 9 Aralık 2011 tarihinde Adana, Ankara, Kocaeli ve Hakkari’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, ruhsatlı 2 tabanca, 21 kalaşnikof mermisi, 20 G-3 piyade tüfeği mermisi, örgütsel yapılanmayı gösteren şemalar, eylem planları, krokiler, infazı yapılacak kişilerin isim ve adres bilgileri ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden örgütün elebaşı olduğu öne sürülen 44 yaşındaki Sedat Çamoğlu ile birlikte örgüt üyeleri 25 yaşındaki Sercan Gül, 32 yaşındaki Gökhan Güngör, 29 yaşındaki Kubilay Kamışlı, ve 35 yaşındaki Uğur Aşık tutuklandı, diğer 11 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmasını tamamlayan Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianame hazırladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Adana Özel Yetkili 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık 52 yaşındaki Mustafa Gül hakkında ’Terör örgütü yasadışı silahlı Türk İntikam Birliği Teşkilatı/Direniş Hareketi yöneticisi veya üyesi olmak, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alma, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, bulundurma’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 11 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.



Örgütün yapısı



Savcının hazırladığı 73 sayfalık iddianamenin giriş bölümünde, Türk İntikam Teşkilatı/ Direniş Hareketi örgütünün yapısına yer verildi. Örgütün, milli hassasiyetlerden beslenen ve bu tür söylemleri ön plana çıkaran bir oluşum içinde olduğu, 1999’da Aksaray’da Savaşan Atsız tarafından kurulduğu belirtildi.



Bahçeli'ye suikast planı



İddianamede, örgütün eylem planlarına da yer verildi. Sanıkların telefonla yaptıkları konuşmalarda ve örgüt lideri Sedat Çamoğlu’un evinde bulunan dokümanlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seçim bölgesi Osmaniye’de 5 Ekim 2011’deki gezisi sırasında suikastı gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü

Sanıklardan Kubilay Kamışlı’nın telefon konuşmasında diğer sanık Gökhan Güngör’e "Kurtuluşumuz için yemin ediyorum, var ya hani bir kurtuluş hareketi başlatmak için önce Devlet Bahçeli’yi temizlememiz lazım, Devlet Bahçeli’nin ölmesi lazım" dediği Güngör’ün de, "Yaparız yiğidim, her şeyi yaparız" dediği belirtildi.



Polis önlem alınca iptal etmişler



Sanıkların, PKK sempatizanı veya Kürt kökenli olduklarını tespit ettikleri kişilerle ülke yönetiminde görev alan ve emperyalist güçlerin ajanı olarak nitelendirdikleri kişilerin isim listelerini belirleyerek eylem yapma aşamasına geldikleri de kaydedilen iddianamede, polislerin önlem alması üzerine ise sanıklardan Sercan Gül’ün, hakkında takipsiz kararı verilen İ.T. ile yaptığı telefon konuşmasında, "Operasyon iptal. Bizden önce sağ olsun biri Emniyet’e gitmiş" diyerek küfrettiği yer aldı.



Kaos ortamı



İddianamenin sonuç bölümünde ise "…başta Türk-Kürt çatışması olmak üzere ülkemizde yaşayan diğer tüm azınlık gruplara yönelik halkın kışkırtılarak bir kaos ortamı yaratılmak istendiği değerlendirilmektedir" denildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.