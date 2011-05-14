Devlet Bahçeli'ye internetten tehdit: 18 Mayıs'a kadar istifa et!

T24 - Geçtiğimiz günlerde MHP'li 4 ismin gizli kamera görüntülerini internetten sızdıran 'farlıülkücülük' isimli grup, bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.





Yayınladıkları gizli kamera görüntüleri nedeniyle, kurdukları siteler kapatılan ‘Farklıülkücülük’ isimli grup, yeni bir siteyle bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tehdit etti.

Bugüne kadar yaptıkları uyarıların Bahçeli tarafından önemsenmediğini öne süren grup, Bahçeli’nin 18 Mayıs saat 10:00’a kadar istifa etmesini istedi. Grup istifanın gerçekleşmemesi halinde “başımıza gelecek tüm sıkıntıların vebali size aittir” uyarısında bulundu.

İşte internetten yayınlanan ültimatomda 18 Mayıs’a kadar yapılması istenen 4 maddelik yol haritası:

1. Sn. Bahçeli derhal genel başkanlıktan ve milletvekilliği adaylığından istifa edin.

2. Başkanlık divanı üyelerinden geriye kalanlar içinde ahlaksızlığı ve fikri ihaneti olanlar, derhal partideki görevlerinden ve milletvekilliği adaylıklarından istifa etsinler. Herkes kendisini ve birbirini çok iyi biliyor. kimse kafasını kuma sokmasın.

3. Sn. Oktay Vural geçici genel başkan sıfatıyla partiyi derhal toparlasın ve kurultaya hazırlasın. Böylece 12 haziran seçimlerine “tertemiz ve güçlü bir MHP” olarak girelim.

4. Seçimlerden sonra vakit geçirmeden kurultay toplansın, ülkücüler kendilerine yaraşan liderini ve yönetim kadrosunu seçsin.



