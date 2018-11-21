Devlet Bahçeli'ye Devler Ligi daveti

Roma Sportif Direktörü Monchi, Roma ile Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu karşılaşmasına MHP lideri Devlet Bahçeli'yi davet etti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta'nın da kendisini aralarında görmekten çok memnun olacağını belirttiğini yazan Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

Bahçeli'nin uçak ile seyahat etmekten korktuğu biliniyor ama MHP lideri daha önce Almanya'ya uçakla gitmişti.

Bahçeli, Türkiye'nin yoğun gündemi nedeniyle davete icabet edemeyeceğini ancak Roma ile Cengiz Ünder'i gönülden destekleyeceğini belirtti.

Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

ROMA SPOR KULÜBÜ VE SAYGIDEĞER BAŞKANI SAYIN PALLOTTA’YA

Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma’da oynanacak Roma- Real Madrid beşinci tur karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da hem Kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim.

Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum.