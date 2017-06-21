Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, MHP'li muhaliflerin 19 Haziran'da gerçekleştirdiği "tüzük değişikliği kurultayı"nın iptal edilmesiyle ilgili olarak "Devlet Bahçeli, böylece Siyasi Partiler Kanunu’nun kendisine sağladığı olanaklar ve mahkemenin inayetiyle koltuğunu sağlama almış bulunuyor" dedi. "Bunun elbette siyasi sonuçları olacaktır" ifadesini kullanan Yılmaz, "Birincisi MHP’li muhaliflere artık parti içinde kalarak siyaset yapma yolu kapanmış oluyor, bu yeni bir partinin kurulmasına neden olabilir" diye yazdı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Sivil itaatsizlik’ mi dediniz?" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Küçük olsun, benim olsun partisi

- MHP’li muhaliflerin, yeterli delege imzası toplayarak gerçekleştirdikleri “tüzük değişikliği kurultayı” ile ilgili mahkeme kararı sanırım kimse için sürpriz olmadı.

İşin ilginç yönü, mahkemenin bir yıl oyalandıktan sonra bu kararı vermesinden bir gün önce, MHP’nin bir günde 41 ilde kongre yaparak, il delegelerini değiştirmiş olması.

Böylece yeni bir olağanüstü kongre için imza toplanması artık mümkün olmayacak, çünkü muhalif delegeler partiden temizlenmiş oluyor.

Devlet Bahçeli, böylece Siyasi Partiler Kanunu’nun kendisine sağladığı olanaklar ve mahkemenin inayetiyle koltuğunu sağlama almış bulunuyor.

Bunun elbette siyasi sonuçları olacaktır.

Birincisi MHP’li muhaliflere artık parti içinde kalarak siyaset yapma yolu kapanmış oluyor, bu yeni bir partinin kurulmasına neden olabilir.

İkincisi, MHP kendi tabanının bir bölümüyle de vedalaşmayı göze almışgörünüyor, bunun sonuçlarını da ilk seçimde göreceğiz.

Şimdiden şunu söyleyebilirim: Devlet Bahçeli’nin küçük ama kendisine ait bir partisi olacak.