Devlet Bahçeli'den 'Hulusi Akar' tepkisi: Komutanı tartışmaya açmak tarihî hata olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yöneltilen eleştirilere tepki göstererek "Eleştirecek adamı mı kalmadı? Sayın Akar bana göre, terörle mücadelede önemli işler başaran bir kahramandır" dedi.

Bahçeli, önceki akşam partisini takip eden gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, Akar’ın Meclis Darbe Komisyonu’na verdiği yanıtların sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Genelkurmay Başkanı’nın ifadesidir, onu da kabul etmek gerekir. Sayın Genelkurmay Başkanı, darbenin muhattabı. İtiliyor, kalkılıyor, elleri kolları bağlanıp, götürülüyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil. Terörle mücadele eden bir ülke. Terörü çökertmeye çalışan bir orduyu bir arada tutmaya çalışıyorsun. Suriye ile Irak karmakarışık bir ortam içerisinde. Şu an Suriye ile Irak’la, ABD’si, Almanyası ile uğraşırken, Komutanı tartışmaya açmak tarihi bir hata olur. Cesaretlendirmek, olayların üzerine gidebilme bilgi ve becerisine sahip olmak lazım. Çökertilmeye çalışılan bir orduyu ayakta tutmaya çalışıyor. Dimdik bir Komutan. Devleti düşünmek lazım. Komutanı kırmamak, incitmemek lazım. Eleştirecek adam mı kalmadı?”