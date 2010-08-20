Devlet Bahçeli'de 'Recep Bey' dedi!

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak başkan seçildiği kurultayda kullandığı ve AK Parti cephesinden büyük tepki gören 'Recep Bey' hitabını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği geçtiğimiz mayıs ayındaki kurultayda, Başbakan Erdoğan'a 'Recep Bey' diye seslenmişti.



CHP lideri, AK Parti cephesinden tepki gören bu hitabı, referandum mitinglerinde de devam ettirdi.



Bugüne kadar Erdoğan'a genellikle 'Sayın Başbakan' diye hitap eden MHP lideri Bahçeli de, Anadolu Ajansı'nın geçtiği Bartın'daki konuşmasının bir yerinde ilk kez 'Recep Bey' dedi.



İftar yemeğine katılan Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin anayasa için Meclis'te uzlaşma zemini oluşturmaktan kaçtığını, bu nedenle referanduma sunulacak anayasanın Recep Tayyip Erdoğan anayasası olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"AKP'li milletvekillerinin birçoğunun Recep Tayyip Erdoğan'ın dayatması ve ikna yöntemleriyle oy vermeye mecbur kaldıklarını, kerhen desteklediklerini inanıyorum. Bu anayasada Recep beyin gizli gündemi ve niyetleri bulunmaktadır. Buradaki gizli yöntem ve niyetler, gündemler çok açıktır ve anlaşılması kolaydır. Demokratik açılım adı altında PKK açılımı bize göre projenin anayasa zemini bu değişikliklerle yapılmaya çalışılıyor. Burası çok tehlikelidir.''





PKK İLE ANLAŞMA İDDİALARI



Bahçeli, bu konuda da şunları söyledi:



''Partimizi hangi edep dışı anlayışıyla PKK ile yan yana getirirsiniz, bu olacak şey midir? Peki PKK ile anlaştığınızı niye saklıyorsunuz? Kandil'den ses geliyor, 4 defa görüşüldü, 4 günde de anlaşma yapıldı. Kiminle? İmralı ile anlaşma yapıldı. Bunu niye açıklamıyorsun sayın Başbakan? Kim görüştü İmralı ile ne adına görüşüldü? Hangi konuda uzlaşma yapıldı? Bunlara dikkate etmek lazım.



Şimdi çok daha tehlikeli durumdayız. Çok olağan bir gelişme dikkatimizi çekiyor. 'Gemiler arızalı' dediler, bir taka kiraladılar. İmralı'ya avukatları gönderdiler. Oradan gelen bir cevapla 13 Ağustos-20 Eylül arasında silahsızlanma yolunda bir adım atıldığı ifade edildi. Yani tek taraflı bir çatışmasızlık kavramı ortaya atıldı. Terörün tırmandığı ve tırmandırıldığı bir dönemde birden ateşkes kavramıyla İmralı'ya giderek, oradaki caniyle temasta bulunmak suretiyle bir ateşkesin uygulamaya konulacağı kamuoyuna duyuruldu.''





'KEDİ KİM KÖPEK KİM?'



Başbakanın TÜSİAD ile sorunu olabileceğini ifade eden Bahçeli, ''TÜSİAD ile bu tartışmayı yaparken tehditte bulunarak siyasi üsluba ve bir Başbakana bağdaşmayan ifadeyi kullanıyor. 'Bunlar geçmiş hükümetlerle zaman zaman kedi köpek gibi dalaştı' diyor. Şimdi burada kedi kim, köpek kim? TÜSİAD mı kedi-köpek, yoksa iktidarlardaki hükümetler mi kedi-köpek?'' şeklinde konuştu.







