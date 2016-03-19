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Devlet Bahçeli: Türkiye'yi Lübnanlaştırmak ve Suriyeleştirmek istiyorlar

''Milli birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaklar''

19 Mart 2016 17:25

İstiklal Caddesi'nde en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin, “Küresel ve bölgesel efendileri hesabına kiralık tetikçilik yapan canilerin bir yanda Doğu ve Güneydoğu'da kan dökmesi, diğer yanda belirli aralıklarla Ankara ve İstanbul'un kalbini hedeflemesi, Türkiye'nin Suriyeleşmesi ve Lübnanlaşması amacına dönük hunhar bir stratejinin ara duraklarıdır.” dedi. 

MHP lideri, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin bozulmayacağına vurgu yaparak, "Her ne olursa olsun, kim neyi dayatırsa dayatsın Türk milleti topyekün ayağa kalkarak terörü yenecek, terörizmin üstesinden gelecek kudret ve kuvvete sahiptir. Hevesler boşunadır, çünkü hainler başaramayacak, milli birlik ve kardeşliğimizi bozamayacaklardır. Türk devleti elinde silah taşıyan, beline bomba saran Türkiye düşmanlarının hakkından gelecek güç ve yeterliliğe sahiptir.” ifadelerini kullandı

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