Devlet Bahçeli Tunceli'ye gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Kasım'da Tunceli'ye ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada ziyaretin tarihi 28 Kasım olarak duyuruldu.

Bahçeli konuyla ilgili yaptığı açıklamda, "Tuncelili kardeşlerimi ziyaret etme kararı aldım. Düşüncelerimi Tunceli'de kararlılıkla paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

MHP lideri, dün grup toplantısında yaptığı konuşmada ''Dersim isyanıyla ilgili ihanet kampanyası sonlandırılmalıdır. Olan olmuş, yaşananlar geride kalmıştır" demişti.

Bu sözleri eleştiren Başbakan Davutoğlu da "Bahçeli Ankara'da söylediklerini acaba Tunceli'de söyleyebilecek mi?" ifadelerini kullanmıştı.