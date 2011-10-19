Devlet Bahçeli: OHAL ilan edilsin

T24 -

'Ekilen bölücülük tohumları...'



Olağanüstü hal





Bahçeli, "Terörün zirve yaptığı bölgelerde OHAL ilan edilsin. Terör maşaları rezil amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Bir milim dahi geri çekilmeden teröre karşı mücadele edilmelidir" dedi.Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, sürekli ivme ve güç kazanan bölücü terör örgütünün, acımasız ve vahşi eylemlerine göz göre göre devam ettiğini belirtti.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana vahamet derecesindeki son terör saldırısının kanlı bilançonun hangi seviyelere ulaştığının açık kanıtı olduğunu ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:"Bu meyanda, PKK'lı katillerin Çukurca'da düzenlediği saldırı sonucunda 24 Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 18'i de yaralanmıştır. Gözlerini kan bürümüş canilerin bu alçakça eylemini lanetliyor ve büyük bir öfkeyle telin ediyorum. Bilinmelidir ki, terör maşaları rezil amaçlarına asla ulaşamayacaklar ve döktükleri kanda eninde sonunda boğulacaklardır. Çukurca'daki hain saldırıda kaybettiğimiz vatan evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin de bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemiz 'İyi şeyler olacak' sözleriyle girdiği terör kıskacında can ve derman kaybetmekte, milletimiz arkası arkasına menfur suikastların kurbanı olmaktadır. Bugünkü zaman diliminde; belini doğrultarak namlusunu üzerimize çeviren bölücü fitnenin azmasında PKK açılımındaki inat ve ısrar, terör örgütüne verilen umut ve tavizler, İmralı canisiyle müzakere ve mütareke arayışı ve Irak'ın kuzeyindeki peşmerge kalıntılarıyla kucaklaşma belirleyici olmuştur."Açıklamasında, "Baştan beri girdiği yanlış ve karanlık yolda yüzsüzce sürünmeye devam eden Adalet Ve Kalkınma Partisinin, 'ezber bozuyorum', 'tabuları yıkıyorum', 'düşmanlığı kaldırıyorum', 'dostluk çemberi oluşturuyorum' adı altında sürdürdüğü yanlış politikalar bugün karşımıza hezimet, hüsran ve terör olarak çıkmıştır" iddiasında bulunan Bahçeli, terör hadiselerinin özellikle Başbakan ve hükümetinin "hareketsizliğinden ve gelişmeleri fütursuzca seyretmesinden feyiz aldığını" belirtti..Hükümetin, iktidara geldiği 2002 yılında terörü ve bölücülüğü tamamıyla ortadan kaldırmak için önünde uygun fırsatlar bulduğunu ve bu imkanları "düşüncesizce heba ve israf ettiğini" savunan Bahçeli, şöyle devam etti:"Karşımızdaki kanlı sonuç Adalet ve Kalkınma Partisi için seneler içerisinde bölücülerle girdiği yakınlaşmanın neticesinden başka bir şey değildir. Ekilen bölücülük tohumları mayın, bomba, mermi ve gözyaşı olarak biçilmektedir. Türk milletinin ancak savaş şartlarında vereceği kayıp 'özgürlük', 'demokrasi' ve 'barış' sözleriyle hayata geçmiştir.Bu felakete çanak tutan, destek veren, teşvik eden, meşrulaştırmaya çalışan, sindirmeye çabalayan ve kılavuzluk yapan gafillerin ise akan kandan doğrudan doğruya sorumlu oldukları açık ve meydandadır. Medyada köşe tutmuş bazı kalem sahiplerinin, sözde aydınların, terör hamisi işbirlikçi zihniyetlerin, siyasetteki bölücü odakların PKK ile koalisyon halinde milletimize zehir içirmeye gayret ettikleri herkesin malumudur.Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ahlak, vicdan ve şereften yoksun güruhun yazıları, beyanları, raporları ve faaliyetleri hakkında gerekli tahkikatları başlatması zorunluluk haline gelmiştir. Milletimizin değerlerine ihanet eden, melaneti süslü sözlerle topluma yedirmeye çalışan, etnik nifakı özgürlük mücadelesi diyerek kapatmaya niyetlenen kim varsa, hak ettiği cevabı ve karşılığı alması mecburiyettir."Partisinin belirli aralıklarla kamuoyuna aktardığı görüş, düşünce ve tespitlerinin ne kadar haklı olduğunun bugün bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Kandil'e bayrak dikilmesindeki gecikme ve meseleyi yavaştan alan kayıtsızlık ölüm ve saldırı olarak geri dönmektedir. Cinayet örgütünün sözde karargahına, sınır ötesindeki kamplarına millet hançerinin saplanmasındaki savsaklamanın büyük bir bedeli ve ağır maliyeti olduğu net ve ortadadır. ABD'nin ağzına bakan, istihbarat paylaşımından medet uman ve merkezi Irak yönetiminden insaf bekleyen hükümet, bu zamana kadar attığı bütün adımlarda iflas etmiş ve sözde girişimlerinin ne kadar boş olduğu belirginlik kazanmıştır.Bu nedenle 18 Ekim 2011 tarihindeki yazılı basın açıklamamızla önerdiğimiz tedbirler başta olmak üzere, terör ve bölücülüğün zirve yaptığı bölgeleri kuşatan yerlerde 'Olağanüstü Hal' ilan edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Meclisten alınan 'Sınır Ötesi Hareket İzni' çerçevesinde Irak'ın Kuzeyi ve teröristlerin ikmal merkezleri imha edilmeli, sınırı ve şümulü belirlenecek bir güvenlik kuşağı oluşturulmalıdır. Ve Kandil'de ne yapılacaksa, Kuzey Irak'taki terör inlerine nasıl bir plan icra edilecekse, buna içeride direniş göstermeye yeltenecek bedbahtlara karşı da ülkemizin içinde aynı şey yapılmalıdır. Irak'ın kuzeyinde terörü besleyen, muhafaza eden, silahlandıran ve azmettiren peşmerge de mutlaka cezalandırılmalı ve hak ettiği dersi almalıdır.Habur'daki terörist karşılama ve teslim törenlerinin ikinci karanlık yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin güç ve imkanları mutlaka harekete geçirilerek, milletimizin hakkı savunulmalıdır. Şehitlerimizin diyeti ve kanlarının intikamı ancak bu şekilde alınabilecektir. Milletimizin yüreğini dağlayan saldırıların öcünün alınması için Başbakan ve hükümetinin bekleyecek anı, ihmal edecek zamanı kalmamıştır. AKP hükümeti, bölücü terörün hakkında gelmek amacıyla aradığı ve istediği millet desteğini mutlaka bulacaktır. Bu şartlara rağmen, PKK maşalarının yok edilmesi ve bölücülüğün kökünden kazınması gerçekleştirilemezse AKP'nin teröristlerle aynı emel ve hedefte buluştuğu gerçeğini kimse inkar edemeyecektir."