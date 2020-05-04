Devlet Bahçeli'nin basın danışmanından, 'İbrahim Gökçek ölmesin' diyen Mahsun Kırmızıgül'e: Filmi, müziği bıraktın örgütlere sardın

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için yaptığı paylaşıma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek, yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kişisel Twitter hesabında konser yasaklarının son bulması için ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için paylaşımda bulunmasına tepki gösterdi.

Kırmızıgül'ün "Elindeki silah değil bir enstrüman. 1985 yılından beri müzik yapan Grup Yorum'un talepleri karşılanmalı. Müzik susmamalı. İbrahim Gökçek ölmesin yaşasın" şeklindeki ifadesini eleştiren Çiçek, şunları söyledi: "Herkes Ramazan ayında Allah için oruç tutarken, terör örgütü mensubu bu kişi niçin DHKP-C terör örgütü için ölüm orucu tutuyor sahte Mahsun? Siciline bakarsan elinin sadece enstrüman tutmadığını anlarsın. Gerçi anlamadan sahip çıkacak değilsin. Filmi, müziği bıraktın örgütlere sardın."