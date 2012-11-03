Devlet Bahçeli, MİT ajanı olmadığını belgeledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) ajan olmadığı tescil ettirdi.

Devlet Bahçeli, "MİT ajanı" olduğu iddialarını MİT'ten aldığı belgeyle çürüttü.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; son olarak Alparsan Türkeş'in doktoru Selim Kaptanoğlu'nun 4 Ekim'de TBMM Darbe Komisyonu'nda bu iddiayı gündeme getirmesi Bahçeli'nin sabrını taşırdı. MHP lideri adına MİT'e başvuran avukatı Hamit Kocabey "Bahçeli'nin önceden günümüze kadar kurumunuzla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının bildirilmesini" talebini iletti.

Başvuruyu kısa sürede yanıtlayan MİT, 30 Ekim tarihli yazıısnda "Dilekçeniz incelenmiş olup, başvurunuza konu Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin kurumumuzla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

Avukat Kocabey "MİT'e başvurup belgelemek istedim. Bakalım bundan sonra hangi bahaneyi bulacaklar" diye konuştu.



Kaptanoğlu'nun iddiası



12 Eylül komisyonuna ifade veren Alparslan Türkeş'in en yakınında bulunan doktoru Selim Kaptanoğlu, Alparslan Türkeş'in Devlet Bahçeli'nin MİT ajanı olduğu yönünde yazısı bulunduğunu ileri sürmüştü.