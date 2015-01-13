Bahçeli: 'Hepimiz Charlie'yiz' mi diyelim?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı nüfus artışına yönelik teşvik paketini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Basit ve günü birlik tedbirlerin kalıcı sonuç vermesi çok zordur. Babalara iş vermeyen bir iktidarın doğar doğmaz çocuklara para vermesi inandırıcı değildir" dedi.

Paris'te Charlie Hebdo mizah dergisi katliamına da değinen Bahçeli, "Terör hangi ülkede olursa olsun hain niyetini gizleyemeyecektir. Aşağılık ve iğrenç bir yöntemdir. Çağımızın terörün tesisinde kalması insanlık adına utanç vericidir. Fransa’da bir mizah dergisine düzenlenen suikast zinciri insanlık suçudur. Katledilen 17 kişi taraflı tarafsız herkes tarafından sahiplenilmiştir. Hiçbir gerekçe sivil insanların öldürülmesini haklı çıkaramayacaktır" diye konuştu.

Bahçeli, "Ölümler sadece Paris'te yaşanmamıştır. Türkiye, yıllardır teröristlerle uğraşmaktadır. Bugüne kadar terör imalat eden ülkeler, Müslüman, Türk ülkelere terör imal etmişlerdir. Paris'teki saldırıya elbette üzülelim, ancak aynı hassasiyeti bu ülkelere de gösterelim. 17 kişi için yollara düşen, dünyaya ayağa kaldıranlardan Nijerya için bir ses çıkarmıyor. Kerkük'te, Njierya'da 'Fransız' kalanlar Paris'te ne kadar samimidir? Mukayese etmek istemezdim ama, 17 mi daha büyüktür, 2 bin kişi mi fazladır? Fransa düne kadar Türk milletine namlu çevirmiş eli ve vicdanı kanlı namussuzları kucakladı, bir dedğini iki etmedi. Şimdi bunları unutalım mı? Bir şey olmamış gibi davranıp ölenle ölünmez deyip 'Hepimiz Charlie'yiz' mi diyelim? Nadiren yaşadığını, Türkiye ve komşu ülkeler yılardır yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

3 çocuğu teşvik etmek maksadıyla vereceği parayı aşama aşama artıran rüşvetçi zihniyete diyorum ki, “hiçbir yavrumuzun değeri parayla pulla ölçülemeyecektir.”

Doğan çocukların yetişmesi, milli ve manevi ahlakla büyümesi, iş kurması, yararlı bir fert olması en az yardım kadar mühimdir. Balık tutmayı öğretmediğiniz müddetçe gelecek nesillerin sosyal ve ekonomik kaybı kaçınılmazdır.

Basit ve günü birlik tedbirlerin kalıcı sonuç vermesi çok zordur. Babalara iş vermeyen bir iktidarın doğar doğmaz çocuklara para vermesi inandırıcı değildir.

AKP sandık görülünce ne yapacağını şaşırmıştır. Toplumun her kesimi bunalımdadır. Emekli aylığına yapılan komik zamlar bir öğün masrafını dahi karşılamamaktadır.

Parti olarak bu adaletsiz manzarayı, sosyal ve ekonomik ilkelliği asla kabul etmiyor, onaylamıyoruz. İktidarımızda hiç kimse aldığı yardımlardan mahrum olmayacak, bilakis insanca yaşamak için gerekli seviyelere çıkarılacaktır.

1,2 milyon insanımızın aldığı yaşlılık ve engellilik aylığı mutlaka iyileştirilecektir. Muhtaç asker ailelerin yüzleri gülecek, elleri para görecektir.

Gelir seviyesi brüt asgari ücretin 3’te birinden az olan 9 milyon kardeşimizin haklarını savunmak bize nasip olacaktır.

Eşi vefat eden yüz binlerce hanım kardeşimizin, sosyal yardım kartı alan 1,7 milyon vatandaşımızın elinden tutacağız, onları muhalefete muhtaç etmeyeceğiz.

Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız, bizde yalan dolan, verilmiş sözleri çiğneme, kaytarma, karartma yoktur.

Paris saldırıları

Terör hangi ülkede olursa olsun hain niyetini gizleyemeyecektir. Aşağılık ve iğrenç bir yöntemdir. Çağımızın terörün tesisinde kalması insanlık adına utanç vericidir

Fransa’da bir mizah dergisine düzenlenen suikast zinciri insanlık suçudur. Katledilen 17 kişi taraflı tarafsız herkes tarafından sahiplenilmiştir. Hiçbir gerekçe sivil insanların öldürülmesini haklı çıkaramayacaktır.

Dünyanın her tarafında kendilerini nasıl göstermeye çalışsalar da hepsi katildir. Fransa’daki terör dehşetine karşı insanlığın ortak tepki göstermesi son derece yararlı olacaktır

Kan sadece Paris'te akmamıştır

Ölümler sadece Paris'te yaşanmamıştır. Türkiye, yıllardır teröristlerle uğraşmaktadır. Bugüne kadar terör imalat eden ülkeler, Müslüman, Türk ülkelere terör imal etmişlerdir. Paris'teki saldırıya elbette üzülelim, ancak aynı hassasiyeti bu ülkelere de gösterelim. 17 kişi için yollara düşen, dünyaya ayağa kaldıranlardan Nijerya için bir ses çıkarmıyor. Kerkük'te, Njierya'da 'Fransız' kalanlar Paris'te ne kadar samimidir? Mukayese etmek istemezdim ama, 17 mi daha büyüktür, 2 bin kişi mi fazladır? Fransa düne kadar Türk milletine namlu çevirmiş eli ve vicdanı kanlı namussuzları kucakladı, bir dedğini iki etmedi. Şimdi bunları unutalım mı? Bir şey olmamış gibi davranıp ölenle ölünmez deyip 'Hepimiz Charlie'yiz' mi diyelim? Nadiren yaşadığını, Türkiye ve komşu ülkeler yılardır yaşamaktadır"

Biz bebeklerimizi teröre verirken, teröristler Fransa topraklarında geziyordu

IŞİD’i silahlandıranlar, El Kaide’ye ayaklandıranlar olanları film gibi izlediler. Ülkeler istila edildi. Ölenle ölünmez mantığıyla mı kalalım. Fransa’nın nadiren yaşadığını Türkiye ve komşu ülkeler her gün yaşamaktadır. Biz bebeklerimizi teröre verirken, teröristler Fransa topraklarında geziyorlardı.

Birkaç Mehmetçik öldü diye meclis toplanmaz diyen sefil zihniyet Fransa’da kuyruğa girmiştir. Teröristlerle masaya oturan, hangi teröristle kimle düşüp kalktığı belli olmayan iktidar Paris’te yürüyüşe katılmıştır