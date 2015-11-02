Devlet Bahçeli'den istifa iddiasından sonra ilk açıklama

1 Kasım genel seçim sonuçları belli olduktan sonra, en büyük kaybı yaşayan Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiği iddia edildi. TimeTürk sitesinin yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, CNN Türk canlı yayınında Bahçeli'nin istifa ettiğini duyururken; iddialar Devlet Bahçeli ve MHP'liler tarafından yalanlandı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 7 Haziran'da 16,3 oranında oy alan MHP'nin oy oranı 11,9'a, 80 olan milletvekili sayısı 41'e düştü. MHP'nin milletvekili sayısının neredeyse yüzde 50'ye düşmesinin ardından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istifa edeceği iddia edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iddiayı yalanlarken haber7.com Bahçeli'ye ait olduğunu öne sürerek bir istifa mektubu yayımladı. Yayınlanan mektuptaki imzanın, Devlet Bahçeli'nin daha önce imza attığı belgelerdekilere benzememesi, mektubun sahte olduğu iddiasını ortaya çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde MKYK gibi bir organ olmadığını belirten uzmanlar, mektubun gerçekçi olmadığını belirtti.

Bahçeli'nin yazdığı iddia edilen mektupta, "MHP Genel Başkanlığı göreviminden istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Detaylı açıklamayı yarın toplanacak MKYK sonrası yapacağım" ifadeleri yer aldı.

Gazeteciler için hazırlanan ve internette dolaşan bilgilerin doğrulanması konusunda ipucu veren "Doğrulama El Kitabı"nı Türkçeye çeviren ekipten Mehmet Atakan Foça, "istifa mektubu" olarak lanse edilen fotoğrafta yer alan imzanın, Devlet Bahçeli'nin imzası olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sosyal medyada bu tarz kriz dönemlerinde yayılan iddialara titizlikle yaklaşmalı. Özellikle bu tarz konularda resmi açıklama olmadan ya da ikinci bir doğrulama yapılmadan haber yayınlanmamalı. En azından Google'da yapılacak bir "Devlet Bahçeli imzası" editörün bu haberi yayınlanmamasına yeterdi, eğer yapılsaydı."

"AKP’nin zaferinden ziyade, beyaz Toroslarla gözü korkutulmuş bir yapı vardır"

1 Kasım seçimleri sonrasında yaptığı yazılı açıklamada istifa haberlerini yalanlayan Devlet Bahçeli, "Şüphesiz önümüzdeki dönemde AKP’li iktidar yıllarının acı faturasına; buna göz yuman, buna destek veren, bunda payı bulunan herkes katlanmak durumunda kalacaktır. Bu itibarla sorumluluktan kaçmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerinde hem milletvekili sayısı hem de oy oranı ile büyük kaybı yaşayan parti MHP Genel Başkanı, "Ortada AKP’nin bir zaferinden ziyade, beyaz Toroslarla gözü korkutulmuş, terörle yıldırılmış, canlı bombalarla huzuru kaçırılmış, ekonomik tehlikelerle aklı çelinmiş, antidemokratik uygulamalarla iradesine ket vurulmuş bir yapı vardır ve her yönüyle de açıktadır" dedi.