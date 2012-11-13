Devlet Bahçeli: İdam cezasının getirilmesi için her türlü desteği veririz

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘‘MHP’nin karşı çıkmasına rağmen 2002’de idam kaldırıldı. AKP hükümeti, MHP’nin tam 11 yıl gerisinden gelmektedir. İdam cezasının getirilmesi için her türlü desteği veririz’’ dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

İmralı Cezaevi’nin görüşme ve müzakere odasına döndüğünü ifade eden Bahçeli, ''Burası Türk milletinin ihanet kampanyası üretim yerine dönmüştür. Kimin girdiği kimin çıktığı bile meçhul bir hale gelmiştir. Merakımız AKP ile İmralı canisi hangi konularda anlaşmazlık içindedir ki, açlık grevinin düğmesine basılmıştır’’ diye konuştu.

AKP hükümetinin MHP'nin 11 yıl gerisinden geldiğini belirten Bahçeli, ‘’ MHP’nin karşı çıkmasına rağmen 2002’de idam kaldırıldı. Başbakan Erdoğan madem işi buraya kadar getirmiştir, bu durumda idam cezanın kaldırılması konusunda lazım gelen değişiklik teklifini bir an önce TBMM’ne vermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak ve her desteği sonuna kadar vererek idam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacaktır’’ dedi.

AKP’nin ölüm orucunda olanları blöf yapmakla itham ettiğini belirten Bahçeli, Başbakan Erdoğan terör suçlularının yiyip içtiğini bile iddia etmektedir. Hal böyleyse cezaevlerindeki açlık grevleri büyük bir oyunun ölüm üzerinden kurulan parçalarından ibarettir. Şüphesiz bu kepazeliğe bir son vermek hükümetin en asli görevleri arasındadır İşi gücü ölüm olanlara prim ve taviz vermeden cezaevlerine gerekli insani müdahale yapılmalı ve açılmaya çalışılan tehdit kanalı işlemez hale getirilmelidir. Türkiye dağda teröre teslim olmayacağı gibi, cezaevinde de teslim edilmemelidir’’ dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde en önemli sorunlardan birinin istihbarat paylaşımı konusunda yaşanan tıkanıklıklar belirten Bahçeli’ Ne var ki, ABD’nin Ankara Büyükelçisi tarafından, geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada; Kandil’le ilgili olarak AKP’ye Bin Ladin’in yakalanmasında icra edilen çoklu disiplin yöntemimin önerildiği ve buna da hükümetin ilgisiz kaldığı yer almıştır. Eğer bu doğru ise AKP, Kandil’e etkili bir operasyon yapmaktan imtina etmiş demektir. Yani Kandil’in ölüm saçması, milletimize namlu çevirmesi AKP’nin umurunda olmamıştır’’ dedi.