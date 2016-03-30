Devlet Bahçeli: Hainler hendek yerine mezar kazdıklarını anlayacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hainler sokaklarda hendek kazıyorlarmış, mezar kazdıklarını anlayacaklar. Türkiye'nin kaderi 'bölünmek' değildir. Türk Milleti terör illetini aşıp yeniden doğacaktır. Tahriklere karşı hazırlıklı olacağız. Türk Milleti yıkım taşeronlarına inat ayrışmayacağını, tartışmayacağını ve bölünmeyeceğini ispat edecektir" dedi.

Seyhan Nehri üzerine inşa edilecek 'Devlet Bahçeli Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tarih boyunca kervan yollarının önemli bir geçiş ve kesişme noktası olan Adana Taşköprü hala ayaktadır. Asırlara meydann okuyan Taşköprü'müz yaşanmışlıkların canlı şahididir. Her kentin bir ruhu vardır.

Bizim belediyeciliğimiz müşfik bir dokunuştur. Sımsıcak bir gülümsemedir. Çatık kaş yoktur bizim belediyemizde. Bizim nazarımızda herkes eşit Türkiye'dir.

MHP, Taşköprü gibi kalıcı bir eseri Adanalı kardeşlerimize kazandıracaktır. Mutluyuz, sevinçliyiz, doluyuz. Milliyetçi hareketin Türk milletine sunacağı bir proje Allah’ın izniyle hayata geçecektir. Hepinize kutlu olsun, hepinize hayırlı olsun. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü Bey olmak üzere, tüm belediye personeline ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Sözlü, hiçbir söze aldırış etme, fitneyi yık, gönüllerde yalnız değilsin, Adana seninledir. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilinmesini isterim ki, millet için kim tek bir çivi dahi çaktıysa, ülkenin gelişmesi için kim uğraş verdiyse, eser kazandırdıysa hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsine şükranlarımızı sunarız. Bu konuda siyasi ayrım yapmayız. Bizim dışımızda ne köprü, ne yol yapılmasına engel çıkarırız ama bu hizmetlerin istismar edilmemesi gerektiğini söylemekten de çekinmeyiz. Kıskananlar var biliyoruz, taş koymak isteyenler var, hepsini tanıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki bunların hiçbiri MHP’nin hedeflerine ulaşmasına, vatandaşlarımıza hizmet götürmesine asla engel olmayacaktır.

Adana emin ellerdedir, Milliyetçi Hareket teveccühünüzü zayi etmeyecektir. MHP'nin belediyecilik ilkeleri, Adana'mızı muazzam bir seviyeye getirecektir. Adana, terör odaklarının aşamadığı bir engeldir. Çukurova geçmişte bağrından Tufan ve Saim beyi çıkarıp zalime geçit vermemiştir. Size olan inancım her zaman tamdır. Bölünme, ayrışma Türkiye için kader değildir. Hainler sokaklarda hendek kazıyorlarmış, mezar kazdıklarını anlayacaklar. Türk Milleti terör illetini aşıp yeniden doğacaktır. Tahriklere karşı hazırlıklı olacağız. Adanalı kardeşlerim yoksulluğu kader olarak görmeyecek yolsuzluğu kabul edip sineye çekmeyecektir. Adana bu ülkenin bölünmeyeceğini dosta ve düşmana gösterecektir. Türk Milleti yıkım taşeronlarına inat ayrışmayacağını, tartışmayacağını ve bölünmeyeceğini ispat edecektir.

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