T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DEVLET BAHÇELİ İSO'YA KONUK OLACAK İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 14:45

-DEVLET BAHÇELİ İSO'YA KONUK OLACAK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2010 yılı Temmuz ayı meclis toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı bildirildi. İSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Odanın 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2010 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısı'nda ana gündem maddesi olarak ''İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2009 Yılı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ekonomi ve Sanayimize Yönelik Görüşleri'' konusunun ele alınacağı belirtildi. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, konuyla ilgili görüşlerini sanayicilerle paylaşacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24