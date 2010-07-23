-DEVLET BAHÇELİ İSO'YA KONUK OLACAK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2010 yılı Temmuz ayı meclis toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı bildirildi. İSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Odanın 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2010 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısı'nda ana gündem maddesi olarak ''İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2009 Yılı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ekonomi ve Sanayimize Yönelik Görüşleri'' konusunun ele alınacağı belirtildi. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, konuyla ilgili görüşlerini sanayicilerle paylaşacağı kaydedildi.