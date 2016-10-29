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Devlet Bahçeli ilk defa 29 Ekim kutlaması için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Törene kuvvet komutanlarının yanı sıra üst düzey generaller de katıldı

29 Ekim 2016 18:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki ilk törenin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tebrikleri kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tebrik törenine ilk kez katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ileten davetliler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP genel başkan yardımcılarıyla yabancı misyon şefleri yer aldı. Törene kuvvet komutanlarının yanı sıra üst düzey generaller de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini ileten davetlilerle tek tek tokalaştı.

DHA'dan Ümit Kozan'ın haberine göre, bazı yabancı misyon şeflerinin Erdoğan'la uzun süre sohbet ettiği görüldü. Programın aksamasına neden olan uzun sohbetler üzerine Cumhurbaşkanlığı protokol yetkilileri, programın aksadığını belirterek, yabancı misyon şeflerinden sohbetler uzatılmadan tebriklerin iletilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı yabancı misyon şefleri ile tercüman eşliğinde konuştu.

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Devlet BahçeliCumhurbaşkanı Erdoğan29 Ekimilk kezSaray

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