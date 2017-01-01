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Devlet Bahçeli: Hainler hedeflerine ulaşamayacaklar

"Kast edilmek istenen istikbalimizdir"

01 Ocak 2017 18:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak "Hainler hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi. 

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli "Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık.Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar. 2017 yılının ilk anlarında terör hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy’deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi." diye yazdı. 

Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

 

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Devlet BahçeliİstanbulOrtaköyterör saldırısı
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