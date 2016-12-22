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Devlet Bahçeli: El Bab'ın temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı

"Terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır."

22 Aralık 2016 19:11

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağına ilişkin olarak "El Bab'ın temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"IŞİD'in El Bab'dan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır."

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Devlet BahçeliMHP Genel BaşkanıEl BabFırat Kalkanı

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