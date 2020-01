Devlet Bahçeli: Bunların gömlek çıkarıp papaz cüppesi giymesi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın "Gömlek değiştirme" sözlerine atıfta bulunan Bahçeli, "Bunların gömlek çıkarıp papaz cüppesi giymesi, dürüstlük kumaşını yırtıp yolsuzluk yamasıyla gezmesi tenakuzlarını ve niyetlerini gizlemez. Bugünden düne bakarak durumdan vazife çıkaranlar başkalarına şirinlik taslama yarışına girseler de ayakta kalamazlar" dedi.

Bahçeli takipçileriyle paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize iyi akşamlar. Şunları bir defa not etmekte ve altını kalın olarak çizmekte fayda görüyorum: Adalet vicdanın sesi, demokrasi iradenin nefesi, özgürlük onurlu olmanın eseri, ahlak ise insanlığın manevi bereketidir. İnsanın bu değerlerden uzak şekilde kemale ermesi, bunlar olmadan selamete kavuşması ve şahsiyet bulması hemen hemen imkânsıza yakındır. Her kim ki, doğrunun tarafındadır, doğruyla hemhâldır, doğruya tercümanlık yapıyordur, o kişi makbul ve saygın bir kişidir. Her kim ki, yalana yakasını kaptırmıştır, iftiranın esiri olmuştur, kötülüğün odağı haline gelmiştir, o kaybeden ve eriyen bir kişiliktir. İstismarın ve inkarın mağarasında gergef işleyen damlada gizlenmiş deniz veya zerreye sığmış güneş de olsa hayır gelmez. Kalbinde haset, yüreğinde hınç, kişiliğinde hile, dilinde hakaret olanın yüzüne ne söylense, karşısında neden bahsedilse faydasızdır. Basiretin kilitlenmesi, vicdanın paslanması, zihnin çoraklaşması çok vahim bir çöküşün, sancılı bir sonun işaretidir. Devlet yönetmek için güçlü bir tarih hafızasına, derin bir toplum tahliline ve donanımlı bir kültür birikimine sahip olmak zorunludur. Dünle bugün arasında bağ kuramayan, geleceğe ezbere dayalı kalıplarla bakan birisinin gönüllerde kalıcılığı olamaz. Taziye sunarak, acılara tek yönlü gönderme yaparak, geçmişteki mezalimlere gayri milli mercekten hoşgörüyle bakarak milli olunmaz. Gerçek manada böylelerinden değil Cumhur’a Baş, mahalleye bekçi bile olmaz. Bunların gömlek çıkarıp papaz cüppesi giymesi, dürüstlük kumaşını yırtıp yolsuzluk yamasıyla gezmesi tenakuzlarını ve niyetlerini gizlemez. Bugünden düne bakarak durumdan vazife çıkaranlar başkalarına şirinlik taslama yarışına girseler de ayakta kalamazlar. Atalarımız boşuna söylememiş: Kaynayan kazan kapak tutmaz, akan nehir yosun tutmaz, tüten duman güneş kapatmaz. Bir ipte bir çok cambaz oynatma merakında olanlar dikkat etsin, her zaman şapkadan tavşan çıkmaz."