Adana Belediye Başkanı formülü buldu: Devlet Bahçeli, bu balla iktidarı yerle bir eder!

Adana'da 6'ncı Narenciye Balı Hasat Töreni'nde protokol üyeleri tarafından sağılan 850 gram bal açık arttırmada satıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü 10 bin liraya satın aldığı portakal balını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndereceğini söyledi. Başkan Sözlü, Genel Başkanımız bu balı yediğinde, iktidarı herhalde yerle bir eder" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen 6'ncı Narenciye Balı Hasat ve 2015 Altın Arı Ödül törenine Adana Vali Yardımcısı Durmuş Gençer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bal Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Özkan, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve çok sayıda bal üreticisi katıldı.

Törende, daha sonra 2015'in ilk narenciye bal hasadına geçildi. Özel kıyafet giyen protokol üyeleri, açtıkları kovandan bal peteğini çıkardı. Daha sonra Vali Yardımcısı Durmuş Gençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, özel bir makinede balı peteğinden ayırdı. Daha sonra kavanoza doldurulan bal, Bal Tanıtım Derneği Başkanı tHasan Özkan arafından açık arttırmaya çıkarıldı. Açık arttırmada en yüksek fiyatı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 850 gram portakal çiçeği balını 10 bin liraya satın aldı.

"Bahçeli'ye göndereceğim"

Portakal çiçeği balını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndereceğini belirten Başkan Sözlü şunları söyledi:

"850 gram balı sembolik olarak 10 bin liraya aldık. Bu Çukurova'nın 850 gramlık portakal çiçeği balı, Genel Başkanımız Bahçeli'ye gidecek. Seçimden önce bunu yediğinde iktidarı herhalde yerle bir eder."