Devlet Bahçeli, boks eldiveniyle poz verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul etti. Bahçeli, Gözgeç'in hediye ettiği boks eldivenlerini giyerek poz verdi.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, Federasyon Başkanı Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti.

MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı. (DHA)