Devlet Bahçeli 'başarısızlığın sorumlusu' olmadığını anlatacak

7 Haziran seçimlerinde kazandığı 80 milletvekilinin yarısını 1 Kasım erken seçiminde kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Kasım’da toplanacak olan MYK’da karşılaşabileceği muhalefet için çalıştığı belirtildi.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre 7 Haziran’dan bu yana “Hayır”cı olmadığını anlatmaya çalışan Bahçeli, şimdi de tabanına ‘başarısızlığın sorumlusu’ olmadığını anlatmaya çalışıyor.

14 Kasım’da merkez yürütme kurulunu (MYK), 15 Kasım’da da il başkanlarını toplayacak olan Bahçeli’nin, parti içi muhalefete karşı son taktikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Parti kulislerinde, Bahçeli’nin değişim taleplerini karşılamak ve muhalefet hareketini bölmek için MYK ve başkanlık divanında değişiklik yapıp birkaç muhalif ismi yönetime alabileceği konuşuluyor.

Bu çerçevede ilk etapta, Başbakan Davutoğlu’nun seçim kabinesi davetini geri çeviren ve istifa eden Ahmet Kenan Tanrıkulu ile AK Parti’ye geçen Tuğrul Türkeş’ten boşalan 2 genel başkan yardımcılığı koltuğuna, yeni isimlerin getirilmesi bekleniyor.

Bu isimlerin, muhalefet içindeki olası adaylar içinden seçileceği ifade ediliyor. Yönetimde, başka değişiklikler de yapılacağı kaydediliyor. Başkanlık divanında, milletvekili olarak sandıktan çıkamayan isimlerin değişmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. Genel merkez böylece tabana, “Gerekli yenilenme ve değişim gerçekleşti” mesajını vermeyi hedefliyor.