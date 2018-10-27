Devlet Bahçeli: Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, başsağlığı niyaz ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde uzman çavuş Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in donarak şehit olmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar esnasında elverişsiz hava şartlarından dolayı iki kahraman Uzman Çavuşumuzun donarak şehit olması milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun" ifadelerini kullandı.