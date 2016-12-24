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Devlet Bahçeli Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 4 fotoğraf için oy kullandı

24 Aralık 2016 22:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları"oylamasına katıldı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 4 fotoğraf için oy kullandı.

Bahçeli, haber kategorisinde, Jawad al Rifai'nin çektiği, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Firdevs semtinde bulunan yerleşim yerine saldırısından etkilenen Suriyeli bir çocuğun ağladığı anı yansıtan "Suriyeli çocuğun gözyaşları" fotoğrafına oy verdi.

Bahçeli, aynı kategoride, Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılara yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtulan vatandaşlar" isimli fotoğrafı da seçti.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Bahçeli, Süleyman Elçin'in "Anneler Günü" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Bahçeli, spor kategorisinde ise foto muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Eren Derdiyok'un golü" adlı fotoğrafına oy verdi. 

Bahçeli, "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Çok yetişmiş, değerli personele sahip bir kurum. Dolayısıyla ilginç anıları fotoğrafa çeviren bir tecrübeye de sahipler. O bakımdan tebrik ediyorum." dedi.

 

 

 

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