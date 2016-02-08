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Devlet Bahçeli, 23 gün sonra mesaiye başladı

MHP lideri kalp ameliyatından sonra istirahate çekilmişti

08 Şubat 2016 20:40

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından 23 gün dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaiye başladı. Bahçeli ameliyat sonrası dinlenirken,TBMM’de yapılan MHP Grup Toplantısı’nda Oktay Vural konuşmuştu.

Hürriyet’in haberine göre öğle saatlerinde dinlendiği otelden ayrılan Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ne geçti. Bahçeli, 16 Ocak'ta Kocaeli'ndeki özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Hastaneden taburcu edildikten sonra Bahçeli, doktorların önerisi üzerine Bilkent Oteli'nde hazırlanan özel bir odada istirahate çekilmişti. 

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