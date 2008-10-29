Devlet, Ata'nın huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 85. yılı, tüm yurtta, yurtdışı temsilciliklerde ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor.Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek, saat 09.00'da mozoleye çelenk koydu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Gül, geçen yıldan farklı olarak, bu yıl deftere neler yazdığını okumadı. Daha sonra, tören alanında bulunan sivil ve askeri personel ile öğrenciler, Büyük Önder Atatürk'ün mozolesi önünden saygı geçişi yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir'deki törenden sonra TBMM'ye geçerek, kutlamaları kabul edecek.TBMM'deki kabul töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi tören alanında saat 11.15'te resmi geçit töreni düzenlenecek. Tören, Cumhurbaşkanı Gül'ün birlikleri denetlemesi, halkın bayramını kutlaması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Türk Hava Kuvvetleri ''Türk Yıldızları'' da Ankara semalarında hava gösterisi gerçekleştirecek.Resmi geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verecek.