Devlet alacaklarının peşine düştü, borçlulara tebligat yollamaya başladı

Nüfus cüzdanı değişikliği yapıp parasını ödemeyen, bir dönem vergi borcu olup kapatan ancak küsuratı kalan, trafik cezasını unutan vergi mükelleflerine yönelik tahsilat çalışması başlatıldı.



Vatandaşa gönderilen maktuu yazıda "Değerli mükellefimiz, Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarımıza göre; vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlarınızın bulunduğu tespit edilmiş olup söz konusu borçlarınıza yönelik tahsilat çalışmaları başlatılmıştır. Borcunuzun olup olmadığını tespit için en kısa sürede bizzat veya vekiliniz vasıtasıyla ilgili vergi dairesine gelin. Aksi taktirde 6183 sayılı Kanun gereğince ödenmemiş kamu alacaklarının tahsili için vergi dairemizce banka hesaplarınız, gayrimenkulleriniz ve taşıtınız dahil olmak üzere malvarlığınıza haciz konulması kaçınılmaz hale gelecektir" deniliyor.



Elim ayağım karıştı



Gelen yazıda el koyma ve haciz kelimelerini okuyan vatandaşlar, borçlu olmasa da soluğu vergi dairelerinde alıyor. Bu durum vergi dairelerinde yığılmalara yol açtı. Gelen yazı üzerine Şişli Vergi Dairesi'ne giden Elektrik Mühendisi Kemal Kalaycı, hiç borcu olmadığı halde gönderilen yazıya isyan etti.



Kalaycı, "Tüm vergilerini zamanında ödeyen biriyim. Bu yazı bana geldiğinde elim ayağım birbirine karıştı" dedi. Vergi dairesine gelen bazı vatandaşlar ise cüzi borçlarla karşılaştı. Sizin de kapınız çalınabilir Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz vergi dairesi yetkililerinden de çarpıcı bir örnekler geldi.



Yazının borcu olan herkese gittiğini belirten yetkililer, vergi borcu bulunmasa da farklı bir ödemeden dolayı bu yazının kişilere gönderildiğini belirtti. Vergi dairesi çalışanlarından bir yetkili böyle bir yazının 78 yaşındaki teyzesine de gittiğini kaydederek, "Teyzem korku ve panik içinde beni aradı. Ben de ona panikleme dedim. TC kimlik numarasını aldım sisteme girdiğimizde nüfus cüzdanı değişikliği yapıldığını ve bunun için ödenmesi gereken 62 lira borç olduğunu gördük" dedi.



Vergi dairesi sorumlu



Vergi dairelerinin mükellefe gönderdiği uyarı mektubuyla ilgili Maliye Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. Mektubun içeriğinin onu gönderen vergi dairesi tarafından kaleme alındığı bildirildi. Maliye ayrıca, sistemde vergi borcu görünmeyenlere uyarı mektubunun gönderilmediğini savundu.



Borçlu çıkan da var



Yazıyı eline alan ve soluğu bağlı bulunduğu vergi dairesinde alan Yaşar Yılmaz'da yazının ellerine geçtiğinde kendilerini ürküttüğünü dile getirdi. Yılmaz, "Ben borcum olmadığını bilerek kapıdan içeri girdim. Ancak önceki bir borcumdan küsurat kalmış" dedi.



Gelen yazı normal



Serbest meslek sahibi Havadis Uluesmer, vergi dairesinden gelen yazının normal olduğunu belirtti. Uliesmer, "Hiç borcum yok diye biliyordum. 1999'dan 216 lira borcum çıttı. Bugün 4 bin 811 liraya ulaşmış. Bu bedelin tahsili isteniyor" diye konuştu.



Alt limit belirlenmeli



Bugün Gazetesi yazarlarından Osman Arıoğlu, veri tabanında limit belirlenip bu limitin altında kalan mükelleflere yazının gitmemesi gerektiğini söyledi. Arıoğlu, Borçlu olmayana da yazının gitmesi veri tabanının doğru işlememesini gösteriyor. Yazıda da biraz daha yumuşatma yapılıp 'yasal takip başlatılacaktır' ibaresine yer verilmesi daha uygun olurdu. Bu tür yazıların herkese gitmesi ileride kurumlardan gelen yazıların dikkate alınmamasına neden olabilir" dedi.