Devlet, AKP’li vekil adayından 40 milyon liraya araç kiralamış

Elektrik Üretim Şirketi (EÜAŞ), kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen 3 yıllığına 25 adet araç kiraladı.

Sözcü'nün haberine göre, 4 Haziran'da gerçekleşen ihalede, binek araçların en az 2020 model veya üzeri, beyaz, gümüş gri veya titanyum gri, en fazla 10 bin kilometrede olacağı belirtildi. EÜAŞ'ın bu araçlar için ödeyeceği tutar, 3 milyon 917 bin TL oldu. Araçların sürücü ve yakıt giderlerinin kurum tarafından karşılanacağı belirtildi.

Araçların kiralandığı firma ise AKP'den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya'ya ait, Kaya Seyahat Turizm şirketi çıktı.

TBMM'ye de araç verdi

Kamu kurumlarının son bir yılda AKP'li Mehmet Kaya'dan kiraladığı araçların tutarı 40 milyon TL'yi aştı. Firma daha önce de Sağlık Bakanlığı, TBMM, Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'na araç kiralamıştı.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Kaya, 24 Haziran 2018 seçiminde “Ülkeme hizmet için nefer olmak istiyorum” diyerek, AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

TIKLAYIN | Taşıt sayısı azaltılacak, bürokratik harcamalar düşürülecek; kutlamalardan haberleşmeye pek çok alanı kapsayan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi yayımlandı