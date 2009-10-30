'Devlet adına eve dönüşü benimle görüştüler'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile beraberindeki heyet hafta sonu Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Mesud Barzani ile biraraya gelecek.









Bakanlar düzeyinde Kuzey Irak’a gerçekleştirilecek olan bu ilk ziyarette PKK’dan ayrılarak KDP’ye sığınan aralarında Osman Öcalan ve eski PKK kadrolarının da bulunduğu 1500 eski militanın Türkiye’ye dönüşü görüşülecek.

PKK ile yıllar önce ters düşen ve yollarını ayıran Osman Öcalan Türkiye'ye dönüşü Taraf gazetesine anlattı. Devletle dağdan inişi görüştüklerini söyleyen Öcalan, "Yıl sonuna kadar ciddi gelişmeler olacak" dedi.

Beş yıldır Süleymaniye'ye bağlı Köysancak'ta yaşayan Öcalan, mevcut durumda Türkiye'ye dönmekte kararlı olduğunu söyledi. Öcalan "Hukuki ve siyasi ortam oluşursa sürece katkı yapmak isterim. Davutoğlu'nun ziyaretinde Kürt yönetimiyle bizim durumumuzu görüşeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.





"Türkiye'ye döndüğümde sivil siyasete katılmak istiyorum"













Birkaç ay önce devlet adına bir grubun kendileriyle görüşerek eve dönüşü sorduğunu anlatan Öcalan, "Dönmek için şartlarımızı illettik, Durumumuz hakkında Barzani ve Talabani'ye de bilgi verdik. Talabani ve partisi bizim adımıza görüşebilir. Yılsonuna kadar somut adımlar bekliyorum. Türkiye'ye döndüğümde sivil siyasete katılmak istiyorum. Yasal düzenleme olmadan bu mümkün değil. Muhafazakâr, demokrat görüşlere sahip birisiyim. Böyle bir oluşumda yer alırım" dedi.





"Ayrılan gruplar dağdakilerden daha nitelikli"

Telefonla görüş bildiren Osman Öcalan, "Kuzey Irak'ta yaşayan çok sayıda eski örgüt üyesi Türkiye'ye dönmek istiyor. Ayrılan gruplar dağdakilerden daha nitelikli. Bu gruplar gelmeden barış olmaz" dedi.





"Kürtler de Türkler de hazırlıksız yakalandı"

Öcalan^'Mahmur ve Kandil'den gelen barış grupları yetersiz. PKK hazırlıksız yakalandı. Bu bir adımdı ama bunun ötesinde adımlar gerekli. 34 kişinin gitmesi jest olması dışında çok anlamlı değil. Kim ne kadar hazır diye iki tarafın test edilmesi açısından yararlı olur. Kürt tarafı hazırlıklı değildi. PKK'nın bir projeyle çıkması lazımdı. Türkiye'de hazırlıksızdı, psikolojik ve sosyal açıdan hazır olunsaydı sorun çıkmazdı. Düşüncem dağda Avrupa'da, Irak'ta siahlı ve silahsız tüm muhaliflerin dönüşü için bir dönüş yolu açılmalı. Önemir, gerilla gücünden 500-600 kişi önce Gedere Kürdistan bölgesinde sivili hayata katıldıktan sonra Türkiye dönmeli. "