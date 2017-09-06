Devlet 7 ayda temsil ve tanıtmaya 111 milyon lira harcadı!

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım adı altında yaptığı harcamalar 2017 yılının ilk 7 ayında 111 milyon lira oldu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre düzenlenen toplantılar, yemekler, alınan çiçekler için harcanması gereken para 2017'nin ilk 7 ayında 111 milyonu lirayı aşarken, 2006'dan bu yana yapılan harcama 1.8 milyar lirayı buldu. Türkiye'ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor. Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor.

Ödenek yine aşıldı

Temsil ve tanıtım için 2015 yılında bütçeden ayrılan pay 251 milyon 870 bin lira iken yaklaşık iki katı yani 439 milyon 386 bin lira harcama yapıldı. 2016'da da bu durum değişmedi ve 280 milyon liralık ödenek 80.3 milyon lira aşılarak 360 milyon 379 bin liralık harcama yapıldı. Bu yıl için 247 milyon 643 lira ödenek ayrılan temsil giderleri yedi ayda 111 milyon 208 bin lirayı buldu. Temsil ve tanıtma kaleminden 2006'da 53 milyon 290 bin TL, 2007'de 55 milyon 631 bin TL, 2008'de 71 milyon 780 bin TL, 2009'da 99 milyon 211 bin TL, 2010'da 92 milyon 157 bin TL harcandı. Seçim yılı 2011'de harcanan tutarın 234 milyon 542 TL'ye kadar çıkması dikkat çekti. Bu kalemden harcanan para 2012'de 127 milyon 724 bin TL, 2013'te ise 158 milyon 153 bin TL, 2014'te 186 milyon 478 bin TL olarak gerçekleşti.