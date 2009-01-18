Devlet 350 milyon dolarla ihracatçıyı destekleyecek

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ihracatçılara 2009 yılında 350 milyon dolar devlet desteği verileceğini bildirdi.



Bakan Tüzmen, 2009 yılının ihracatçı açısından zor bir yıl olacağını belirterek, dünyada yaşanan krizin ve krizin getirdiği durgunlukla, pazar daralmasının ihracatçıları sıkıntıya sokacağını kaydetti. Tüzmen, "Buna bir de dünyada talep yetersizliğine bağlı fiyat düşmesini eklersek sıkıntının boyutu anlaşılır. Ancak bizim ihracatçımız zorluklara direnmeyi de bilir. Bugünlere zorlukları aşa aşa geldi. Yaşanan zorlukları ve sıkıntıları aşarak yoluna devam edecektir" dedi.



Devlet olarak bu zor dönemde ihracatçının yanında olacaklarını kaydeden Bakan Tüzmen, ihracatçılara devlet yardımlarının süreceğini ve ihracatçıya 2009 yılında 350 milyon dolar (yaklaşık 500 milyon TL) devlet desteği verileceğini bildirdi.



İhracatçıya verilecek desteklerin fuarlara katılım, turquality, moda marka, ofis mağaza, çevre, eğitim, istihdam, pazar araştırma ve tarımsal desteklerde olacağını ifade eden Tüzmen, verilecek en önemli desteklerden birinin de AR-GE desteği olacağını ve toplam devlet desteğinin yaklaşık yüzde 20-25'inin yani yaklaşık 100 milyon TL'nin üzerinde bir kısmının AR-GE'ye verileceğini bildirdi. Tüzmen, katma değeri yüksek ihracat yapılabilmesi için bunun zorunlu olduğunun altını çizdi.



Bu devlet desteğinin dünyada yaşanan kriz nedeniyle firmalara verilecek genel desteklerden ayrı destekler olduğuna dikkati çeken Bakan Tüzmen, firmalara verilecek genel desteklerin peyderpey açıklandığını ve açıklanmaya devam edeceğini de bildirdi.



‘Sorunları takip ediyoruz’



İhracatçının sorunlarını günü gününe takip ettiklerini ve sektörlerle hemen hemen her gün görüştüklerini ifade eden Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, yaşanan sıkıntıları özel sektör ve devlet, dayanışma içinde aşacaklarını belirtti.



Firmaların dış piyasada yaşanan daralmadan dolayı sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla iç piyasayı canlandırıcı önlemler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Tüzmen, görüşlerini şöyle açıkladı:



"Bir dönem dayanmamız lazım. Fabrikaların üretimlerini sürdürmesi lazım. Bu dönemi atlatırsak önümüz açık. Şu anda önemli olan bugünkü sıkıntıları dayanışma içinde aşmak. Bu dönem geçince hızla yeni pazarlara gireriz ve kalıcı oluruz. Bu dönemde karşılıklı çıkar çerçevesinde komşu ve çevre ülkelerle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Dayanışmamızı arttırarak sürdürmeye de kararlıyız.



Bu dönemde, komşu ve çevre ülkelerin iş adamlarıyla daha da sık bir araya geleceğiz. Hem biz onlara gideceğiz, hem onlar bize gelecek. Bizler bakanlar olarak daha sık görüşeceğiz. Sorunlarımızı bürokrasiye sokmadan pratik bir şekilde çözeceğiz. Herkesin lehine başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Son yıllarda çok başarılı sonuçlar aldık daha da alacağız."



100 kişilik bir iş adamı heyetiyle 20 Ocak'ta Mısır'a gideceklerini hatırlatan Bakan Tüzmen, hemen arkasından yine en az 100 kişilik bir iş adamı heyetiyle İran'ın Tahran ve Meşed şehirlerine gideceklerini bildirdi.

