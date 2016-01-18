Tasarruf sözde kaldı; devlet, 2015'te temsil harcamalarına 440 milyon ödedi!

Devlet erkanının yemek, kutlama, çiçek, ağırlama, armağan gibi harcamalarını oluşturan “temsil ve ağırlama giderleri” geçen yıla oranla yüzde 135 arttı. Geçen yıl temsil harcamalarına 252 milyon lira harcanacağını planlayan Maliye’nin karşısına çıkan fatura 439.4 milyon lira oldu.

"İtibar, ODTÜ ve Boğaziçi'ni solladı"

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in bugünkü köşesine taşıdığı temsil harcamaları, ülkenin en gözde iki üniversitesi olan ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin bütçesini aşıyor. ODTÜ’nün 2015 bütçesi 364 milyon lira, Boğaziçi Üniversitesi’nin ise 192 milyon liraydı.

En büyük harcama Aralık ayında yapılmış

Toker yazısında 439 milyon liralık temsil harcamalarının 238 milyon lirasının Aralık ayında yapıldığını da belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin değerlendirmesinde söylediği “İtibardan tasarruf olmaz” sözüne de atıfta bulunan Toker, yazısını “Tasarruf edilemeyen itibar, nerelerde sergilendi?” diyerek bitirdi.

Toker’in yazının ilgili bölümü şöyle:

“Geçen yıl yemek, çiçek, kutlama, açılış, hediye, konferans gibi temsil harcamalarına 252 milyon TL harcanacağını planlayan Maliye’nin karşısına, tam 439.4 milyon TL’lik bir fatura çıktı! (ODTÜ’nün aynı yıl bütçesi 364 milyon TL’ydi)

Önceki yıla göre 187 milyon TL daha fazla harcanmış. (Boğaziçi Üniversitesi’nin 2015 bütçesi 192 milyon TL’ydi)

Bir önceki yıla göre, yüzde 135 oranında bir artışa, bütçedeki bir başka harcama kaleminde rastlamak biraz zor.

İşin bir başka çarpıcı tarafı ise 439 milyon TL’lik bu harcamanın 238 mil-yon TL’lik kısmının, tek başına aralık ayında yapılmış olması.

Geride kalan 11 ayın toplam harcamasına yakın olan bir aylık harcama, fazlasıyla kuşku uyandırıcı. (Bir tahmin olarak G20’deki temsil harcamalarının bir kısmının bu aya sarktığını düşünmek mümkün.)

Ortada izaha muhtaç bir durum var.

Tasarruf edilemeyen itibar, nerelerde sergilendi?”