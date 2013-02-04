Devlet 2012'de makam araçlarına 2 milyar lira harcadı

Kamu kurumlarının kullandığı taşıtlar için 2012'de kiralama, bakım ve akaryakıt gibi kalemlerde toplam 2 milyar lira para harcandığı açıklandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 90 bin 24 taşıt bulunduğunu bildirdi.



Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, şahsına 2, bakan yardımcısına 1, makam hizmetlerine 1 olmak üzere toplam 4 makam aracı bulunduğunu, 2012 yılı akaryakıt giderinin 42 bin 336 TL, bakım-onarım giderinin ise 6 bin 520 TL olduğunu kaydetti.



Makam araçlarının kurum çalışanları dışındaki kişilere tahsis edilmediğini belirten Şimşek, “Bakanlığımız uhdesinde hizmet alım yolu ile kiralanan makam aracı sayısı 2 olup, 2012 yılı maliyeti 81 bin TL'dir. Kiralanan bu araçlar Bakan Yardımcısı ve Müsteşara tahsis edilmiştir” dedi. Şimşek, şu bilgileri verdi:



“Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla muhtelif cinslerde olmak üzere toplam 90 bin 24 adet taşıt bulunmaktadır.





Kimin elinde ne kadar araç var?





Bu taşıtların; 32 bin 839 adedi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ( yüzde 36,5), 13 bin 596 adedi Milli Savunma Bakanlığı'na (yüzde 15,1), 7 bin 106 adedi Jandarma Genel Komutanlığı'na (yüzde 7,9), 6 bin 317 adedi Sağlık Bakanlığı'na (yüzde 7), 4 bin 646 adedi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na (yüzde 5,2), 3 bin 526 adedi Orman Genel Müdürlüğü'ne (yüzde 3,9), 3 bin 232 adedi üniversitelere (yüzde 3,6), 18 bin 762 adedi de diğer kurumlara (yüzde 20,8) aittir.



Toplam araç stokuna baktığımızda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın elindeki taşıt sayısının toplam taşıtların yüzde 60'ını oluşturduğu görülmektedir. Aynı tarih itibarıyla makam hizmetlerinde kullanılan Tla, Tlb ve T21a cinsi taşıtların sayısı 711'dir.





Toplam harcama 2 milyar lira





Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki idarelerin;



Taşıt Kiralama Giderleri

2011 yılı için 100 milyon 621 bin 980 TL,

2012 yılı 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 134 milyon 169 bin TL;



taşıt bakım ve onarım giderleri

2011 yılı için 137 milyon 181 bin 6 TL,

2012 yılı 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 131 milyon 192 bin TL;



Kara Taşıtı Alımları Giderleri

2011 yılı için 279 milyon 191 bin 227 TL,

2012 yılı 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 234 milyon 756 bin TL;



Akaryakıt Giderleri

2011 yılı için 1 milyar 465 milyon TL,

2012 yılı 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 1 milyar 491 milyon 605 bin TL'dir.”