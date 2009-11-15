Devlet 2010'da 415 milyar lira harcayacak

T24- Merkezi yönetim, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, İşsizlik Sigortası Fonu, sosyal güvenlik kuruluşları ve bütçe dışı fonları kapsayan genel devlet harcamaları 2010 yılında 415 milyar 54 milyon lirayı bulacak. Bunun 353 milyar 547 milyon lirasını faiz dışı, 61 milyar 507 milyon lirasını da faiz harcamalarının oluşturacağı tahmin ediliyor.

Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2010 Programından derlediği verilere göre, 2010 yılında genel devlet gelirlerinin 366 milyar 903 milyon lirayı, harcamalarının ise 415 milyar 54 milyon lirayı bulacağı öngörülüyor.

Devletin gelecek yıl 366 milyar 903 milyon lira gelirinin 200 milyar 507 milyon lirasını vergilerin oluşturacağı tahmin ediliyor. Vergilerin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 19,5 olarak hesaplanıyor. 2010 yılında elde edilecek vergi gelirinin 59 milyar 838 milyon lirasını vasıtasız, 133 milyar 331 milyon lirasını vasıtalı ve 7 milyar 339 milyon lirasını da servet vergisinin oluşturacağı öngörülüyor.

Gelirlerin 21 milyar 632 milyon lirasının vergi dışı normal gelirlerden, 55 milyar 153 milyon lirasının da faktör gelirlerinden elde edeceği tahmin ediliyor. Sosyal fonların ise 79 milyar 206 milyon lira olacağı planlanıyor.

Gelecek yıl özelleştirmelerden elde edilecek gelirin ise 10 milyar 404 milyon lirayı bulması bekleniyor.



-HARCAMALAR-



Devletin 2010 yılında 415 milyar 54 milyon lira da harcama yapacağı tahmin ediliyor. Harcamaların GSYH'ye oranı ise yüzde 40,3 olarak hesaplanıyor. GSYH'nin yüzde 34,4'ünü oluşturacak faiz dışı harcamaların tutarının ise 353 milyar 547 milyon lira olması öngörülüyor.

2010 yılında yapılacak harcamaların en büyük kalemini 196 milyar 685 milyon lira ile transfer harcamalarının oluşturması bekleniyor. Transfer harcamalarının alt kalemlerine bakıldığında ise bu rakamın 190 milyar 475 milyon lirasının cari transferlerden, 6 milyar 210 milyon lirasının da sermaye transferlerinden kaynaklanacağı hesaplanıyor.

Gelecek yıl 33 milyar 926 milyon lira olarak öngörülen yatırım harcamalarının 33 milyar 682 milyon lirasının sabit sermaye, 244 milyon lirasının da stok değişmesinden olacağı bekleniyor. Cari harcamaların tutarı 184 milyar 442 milyon lira olarak hesaplanıyor.

2010 yılında 48 milyar 151 milyon lira borçlanma gereğinin doğacağı tahmin ediliyor.