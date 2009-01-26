Devlet 2009’da enerjiye 2.8 milyar yatıracak

2009’da devletin enerji sektörüne ayırdığı yatırım miktarı 2,8 milyar liraya çıktı. Sektörde en fazla yatırımı 1.16 milyar ile DSİ yapacak.



2009 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, enerji sektörüne bu yıl yapılacak yatırım tutarı yüzde 17 oranında arttı. Buna göre sektöre yatırım için bu yıl 2,8 milyar lira aktarılacak. Geçen yıl enerji yatırımları için 2,4 milyar lira tutarında ödenek konmuştu.



Sektörde en fazla yatırımı, aralarında büyük oranla Baraj ve HES'ler gibi çeşitli projelere 1,16 milyar liralık ödenek ayrılan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yapacak.



Bunu, 634 milyon 500 bin liralık yatırım ödeneğiyle Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, 550 milyon YTL tutarında yatırım ödeneği ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, 450 bin liralık ödenek ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü takip ediyor.



Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne 8 milyon 585 bin lira, Karayolları Genel Müdürlüğüne 2 milyon 171 bin lira, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne 2 milyon lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 1 milyon 953 bin lira, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 1 milyon 900 bin lira, Ankara Doğal Gaz Üretim A.Ş'ye de 40 bin lira ödenek ayrıldı.



Baraj ve HES ile iletim hattı projeleri



Bu yıl enerji kuruluşlarından en çok Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne yatırım ödeneği ayrılırken, baraj projelerinden Deriner Barajı ve HES projesine 2009 için 386 milyon 500 bin lira, GAP (Ilısu barajı ve HES) projesine 210 milyon lira, Ermenek Barajı ve HES Projesine 212 milyon 855 bin lira ödenek ayrıldı.



Elektrik İşleri Etüd İdaresinin enerji verimliliği çalışmalarına da 2 milyon 36 bin lira kaynak ayrıldı.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı projesine toplam 1 milyon 900 bin lira kaynak ayrıldı.



Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün Borçka Hes-Deriner HES-Yusufeli HES Elektrik iletim hattı projesine bu yıl için 17 milyon 500 bin lira ödenek ayrılırken, Yusufeli HES-Erzurum Elektrik İletim Hattı ve Yusufeli HES-Tortum HES-Oltu Elektrik İletim Hattı projesine ise 11 milyon 800 bin lira ödenek ayrıldı.



TEİAŞ'IN 380 kilovoltluk diğer iletim tesisleri için 63 milyon 146 bin lira, 154 kilovotluk diğer iletim tesisleri için ise 169 milyon 626 bin lira ödenek tahsis edildi.



Santrallere dönük iletim hattı projeleri



Öte yandan, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Afşin Elbistan-A santrali müşavirlik hizmetleri ve rehabilitasyon işleri için 62 milyon lira, Keban HES'de etüd müşavirlik hizmetleri ve rehabilitasyon için 20 milyon lira, Kangal termik santral birinci ve ikinci ünite kazanları rehabilitasyonu ve optimizasyonu için 40 milyon lira ayrıldı.



Ambarlı Fuel-Oil Santralı 4-5 ünite çift yakıta kombine çevrim santraline dönüştürülmesi ve rehabilitasyonu projesi 113 milyon 605 bin lira, Çatalağzı Termik Santral 1. ve 2. ünite kazan rehabilitasyonu ve yanma optimizasyonu projesi de 30 milyon lira ödenek alacak.



Diğer taraftan TEDAŞ'ın, köy şebekeleri için 80 milyon lira, kırsal dağıtım tesisleri için 50 milyon lira, şehir şebekeleri için de 375 milyon lira kaynak ayrıldı.

